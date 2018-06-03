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    Resmi davet yapıldı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    03.06.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD’li senatörlerin Türkiye’ye verilmesine karşı çıktığı beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) 21 Haziran’daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet, ilgili Türk makamlarına geldi.

    F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, “Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth’ta gerçekleştireceğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni’nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi.

    Davet yazısında 21 Haziran günü önce resepsiyon ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi. Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak. 

    Etiketler: ABD , gazetehaberleri , gündem
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