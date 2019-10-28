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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Resimli, kısa ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... En farklı 29 Ekim sözleri

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Resimli, kısa ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... En farklı 29 Ekim sözleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı için tüm yurtta tören ve etkinlik hazırlıkları devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı'na özel, resimli, kısa ve en güzel  29 Ekim mesajları, vatandaşlar tarafından, WhatsApp, SMS ve Facebook gibi bir çok sosyal medya aracılığı ile gönderilerde yer bulacak. İşte, birbirinden farklı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözlerini sizler için derledik....

29 Ekim 1923’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 96. yıl etkinlikleri  ülke genelinde kutlanacak. Bu anlamlı ve milli değerlerin paylaşıldığı günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl mesajları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Cumhuriyet'in 96. yıl coşkusuna özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri ve seçenekleri....

29 EKİM MESAJLARI

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz.

Resimli, kısa ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... En farklı 29 Ekim sözleri

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. Bu düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum.

Tarihte büyük mücadeleler ve kahramanlıklar sonucunda kazanılan Cumhuriyetimiz, atalarımızın bize bıraktığı en değerli mirastır. Türk milleti, cumhuriyet, demokrasi, milli birlik ve beraberlik değerlerinden aldığı güçle geleceğe daha umutlu bakmaktadır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Bizlere Cumhuriyeti armağan eden, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile bu uğurda canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Halk çocuklarının halk tarafından seçilmesini sağlayan Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerken, Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Resimli, kısa ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... En farklı 29 Ekim sözleri

Kuruluşunun 96’ncı yılında bize Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerini şükran ve minnet duygularımla bir kez daha anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet bizim geleceğimiz, umudumuzdur. Ülkümüzdür, sevdamızdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Cumhuriyetin kuruluşuna giden süreçte seve seve canlarını veren şehitlerimizle, o mücadelenin haklı ve onurlu nişanını benliklerinde, vücutlarında taşıyan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramı'mızın 96’ncı yıl dönümünü yürekten kutluyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Resimli, kısa ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... En farklı 29 Ekim sözleri

Cumhuriyet’i ‘en büyük eserim’ diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle Cumhuriyet Bayramınızı içten dileklerimle kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Resimli, kısa ve en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları... En farklı 29 Ekim sözleri

Türk Milleti, Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutlarım.

Bugün yaşadığımız rahatlığın kaynağı dün tüm zorluklara göğüs gerenlerde saklı. Kolay olmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun

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