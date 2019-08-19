Tüm adımlarıyla görselli KYK yurt başvuru ekranı!

KYK yurt başvurusu, beklendiği üzere E-Devlet üzerinden bugün erişime açıldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun E-Devlet üzerinde entegre ettiği KYK yurt başvuru ekranı, 26 Ağustos tarihine kadar erişime açık olacak. Öğrenciler bu esnada başvurularını 9 adımda tamamlayabilecek. Bu adımlar, başvuru, kimlik, öğrenim, bilgilendirme, adres, özel durum, aile bilgileri girildikten sonra önizleme ve sonuç ekranından oluşacak. İşte, resimli anlatımı ile KYK yurt başvurusu ve detaylı bilgiler

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KYK başvuru işlemini sistem üzerinden gerçekleştirmeden önce bazı hususlara dikkat edilmesi gerekecek. İşte, o hususlar;

1.Başvuru esnasında talep edilen bilgiler iyice okunup kavrandıktan sonra cevaplanmalı



2. Adayların yanlış, eksik ya da gerçeklikle alakası olmayan bilgileri sisteme girmesi, yurt başvurusunu olumsuza çevireceği için beyanlar konusunda dikkatli olunmalı



3.Talep edilen kimlik bilgileri, TC Kimlik Kartı ya da nüfus cüzdanına bakılarak yapılmalı



4. Evli olmayan öğrenciler anne babasının, evli olan adaylar ise kendisi ya da eşinin gelir bilgilerini sisteme girecek. Gelir durumları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından talep edileceği için bu bölümde girilecek bilgilerde dikkatli olunmalı



5.Öğrenciler, başvuruda bulunmalarının ardından başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinde güncelleme yapabilecek.

ADIM ADIM YURT BAŞVURUSU

KYK yurt başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Toplam 9 adımdan oluşacak olan KYK yurt başvurusu için müracaat esnasında bazı bilgilere ihtiyaç duyulacak. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurt imkanından faydalanamayacak. İşte, KYK yurt başvuru süreci hakkında tüm adımlar ve resimli anlatım;

Yurt başvuru ekranına giriş yapmadan önce aşağıdaki adımları takip etmeniz önerilir. Dolayısıyla adımları gözden geçirdikten sonra aşağıdaki başvuru ekranına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

1- Yurt Başvurusu Sayfasına Hoş Geldiniz. Başvurunuzu yapmadan önce bilgilendirme metnini dikkatlice okuyunuz, ardından “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

2- Açılan ekranda size ait kimlik bilgileri yer alacaktır. Kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz ve doğru olduğundan emin olunuz. “Kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Kimlik bilgilerinizde değişiklik var ise “Kimlik Bilgilerim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyip işleme devam ediniz.

3- Öğrenim bilgilerinizi kontrol ediniz. Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF. 2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM;



30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.



Başvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz.



“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

5- Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

BAŞVURU EKRANINA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

6-Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.

7- Özel ve Özür Durumunuz var ise ilgili seçeneği seçerek işleme devam ediniz.

Şehit çocuğu, Gazi çocuğu veya Gaziler önceliklerinden herhangi birini seçmeniz halinde, hangi kanun kapsamında hak sahipliği kazandığınıza dair kanun maddesini işaretlemeniz gerekmekte,



Ayrıca;

Seçtiğim özel ve özür durumum ilgili kamu kurum ya da kuruluşlarından doğrulanamaz ise Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edeceğim özel ve özür durumumu gösterir belgeyi yurt müdürlüğünde barınmaya

başlayacağım tarihte idareye teslim etmem gerektiğini biliyorum.



Belgeyi barınacağım yurt müdürlüğüne teslim etmediğim takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin bedelini ödeyerek kaydımın silinmesini kabul ediyorum. Kutucuklarını işaretleyip işleme devam ediniz.

8- Nüfus İl Müdürlüklerinden temin edeceğiniz Nüfus Kayıt Örneğinizi inceleyiniz ve anne baba durumunuza uygun olan seçeneği seçiniz. Nüfus kayıt örneği Anne-baba durumunuza uygun içerik taşımıyorsa mevcut olan durumu beyan ederek işleme devam ediniz.

9-Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

“Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.