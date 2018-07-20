Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü tedavisi
Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bir çeşit görme bozukluğu olan renk körlüğü hakkında, bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Vatandaşlar özellikle renk körlüğünün tedavisi hakkında fikir edinmek istiyor. Peki, renk körlüğü nedir? Renk körlüğü tedavisi nasıl yapılır?
Bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması durumu olan renk körlüklerinin büyük bir bölümü eşeye bağlı çekinik kalıtımla kuşaktan kuşağa geçer. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında renk körlüğü hakkında merak edilen detaylar...
Tanımı: Renk körlüğü değişik renkleri ve gölgeleri algılama bozukluğudur. Aynı rengin tonlarını ayırmakta olan güçlük şeklinde hafif olabileceği gibi hiç bir rengi ayıramayacak kadar şiddetli olabilen kalıtımsal bir hastalıktır.
Şikayetleri: Renk görme yetenekleri azaldığı için günlük hayatta birçok zorlukla karşı karşıyadırlar. Mesela trafik ışıklarını ayırt etmede, haritaların renk kodlarını okumada, birçok cihazın çalışma durumunu gösteren renkli küçük ışıkları ayırt etmede. Hatta yemek pişirirken etin ne kadar piştiğini ayırt etmede bile zorlanırlar.
Bulguları: Çoğunlukla muayene esnasında herhangi bir bulgu izlenmemektedir
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Renk görme eksikliği, özel olarak hazırlanmış olan İshihara Test’i ile teşhis edilir. Bu testin her sayfasında özel olarak renkli noktalardan oluşan sayılar vardır. İyi aydınlatmalı bir yerde, hastanın testteki sayıları okuması istenir. Eğer bir renkte eksiklik fark edilirse daha detaylı testlerin yapılması gerekmektedir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Yakın zaman öncesine kadar renk körlüğünün tedavisi ve çaresi bulunmamaktaydı. Hastalar renk eksikliklerini, herkesin kesin olarak belirlediği renkleri, objelere yakıştırarak giderirlerdi. Ancak günümüzde renk körleri için üretilmiş özel kontakt lensler ve gözlükler ile renkler daha canlı ve görülebilir hale getirilebilmektedir
Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir: Hekimin uygun gördüğü aralıklarla gözlük ve kontakt lens muayenesine gidilmelidir
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