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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.07.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü tedavisi

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Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü tedavisi

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bir çeşit görme bozukluğu olan renk körlüğü hakkında, bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Vatandaşlar özellikle renk körlüğünün tedavisi hakkında fikir edinmek istiyor. Peki, renk körlüğü nedir? Renk körlüğü tedavisi nasıl yapılır?

Bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunması durumu olan renk körlüklerinin büyük bir bölümü eşeye bağlı çekinik kalıtımla kuşaktan kuşağa geçer. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında renk körlüğü hakkında merak edilen detaylar...

Tanımı: Renk körlüğü değişik renkleri ve gölgeleri algılama bozukluğudur. Aynı rengin tonlarını ayırmakta olan güçlük şeklinde hafif olabileceği gibi hiç bir rengi ayıramayacak kadar şiddetli olabilen kalıtımsal bir hastalıktır.

Şikayetleri: Renk görme yetenekleri azaldığı için günlük hayatta birçok zorlukla karşı karşıyadırlar. Mesela trafik ışıklarını ayırt etmede, haritaların renk kodlarını okumada, birçok cihazın çalışma durumunu gösteren renkli küçük ışıkları ayırt etmede. Hatta yemek pişirirken etin ne kadar piştiğini ayırt etmede bile zorlanırlar.

Bulguları: Çoğunlukla muayene esnasında herhangi bir bulgu izlenmemektedir

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Renk görme eksikliği, özel olarak hazırlanmış olan İshihara Test’i ile teşhis edilir. Bu testin her sayfasında özel olarak renkli noktalardan oluşan sayılar vardır. İyi aydınlatmalı bir yerde, hastanın testteki sayıları okuması istenir. Eğer bir renkte eksiklik fark edilirse daha detaylı testlerin yapılması gerekmektedir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Yakın zaman öncesine kadar renk körlüğünün tedavisi ve çaresi bulunmamaktaydı. Hastalar renk eksikliklerini, herkesin kesin olarak belirlediği renkleri, objelere yakıştırarak giderirlerdi. Ancak günümüzde renk körleri için üretilmiş özel kontakt lensler ve gözlükler ile renkler daha canlı ve görülebilir hale getirilebilmektedir

Tedavi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir: Hekimin uygun gördüğü aralıklarla gözlük ve kontakt lens muayenesine gidilmelidir

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