Renault merkezinde liseli fizikçi İlyas

RUS anne ve Türk babanın iki çocuğundan biri olan İlyas Seçkin, anne babasının anlatımına göre de farklı bir çocukluk geçirdi. İlyas, yaşıtlarıyla zaman geçirmek yerine büyüklere sorular yönelterek daima bir şeyler öğrenme çabasında oldu.

ŞİMDİLİK 6 DİL BİLİYOR

Müziğe olan ilgisi 5-6 yaşındayken ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Devlet ve Opera Balesi Çocuk Korosu’na kaydı yapıldığında 5.5 yaşında olan İlyas, kısa sürede birçok müzik aletini çalabilir duruma geldi. Müzik becerisi ile matematiksel yönünün gelişimi arasında güçlü bir bağ olduğuna inanılan İlyas, bu yıl Özel Eyüboğlu Lisesi’nin 3’üncü sınıfını bitiriyor. Şimdilik 6 dil bilen İlyas, bugüne kadar birçok bilimsel yarışmaya katıldı ve ödül aldı.

BEYİN FELCİNE ÇARE ARADI

Geçen yılki TÜBİTAK projesiyle Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına çare bulmak isteyen İlyas Seçkin’in bu projesi International Institute of Engineers and Researchers dergisinde makale olarak yayımlandı. Bu dergide projenin yayınlanması sonrası İlyas, ABD’nin Chicago eyaletinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferansa katılan tek liseli ve tek Türk olarak kayıtlara geçen İlyas, bu konferansta ‘Mükemmel Araştırma Ödülü’ aldı.

KATILAN TEK LİSELİ

Bu yılki TÜBİTAK projesinde ise araç pistonlarındaki aşınmanın bakır oksit etkisi ile azaltılması ve motor ömrünün uzatılmasını ele alan İlyas’ın projesi saygın bilim dergisi Global Scientific Journal’da yayımlandı. İlyas, projesinin dergide yayımlanması sonrası 13-14 Mayıs’ta Paris’te yapılan 6’ncı Dünya Fizik Kongresi’ne konuşmacı olarak davet edildi. İlyas bu kongreye de yine tek lise öğrencisi ve tek Türk olarak davet edildi. Kongre kapsamında dünyaca ünlü fizikçilere sunum da yapan İlyas’ın bir sonraki durağı ise Renault Grup Genel Merkezi oldu. İlyas, Renault yöneticilerine projesiyle ilgili ayrıntılı sunum yaptı, yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

TEPKİLERİ OLUMLU OLDU

Renault merkezinde yaptığı sunumun yaklaşık 1.5 saat sürdüğünü anlatan İlyas şunları söyledi: “Renault yetkilileriyle yaptığım araştırma sonrası temasa geçtim. Kongre bittikten sonra Renault merkezine gittik. Sunum öncesi, bana ve danışman öğretmenime kısa bir genel merkez gezisi organize edildi. Projenin tamamını detaylı olarak sundum. Dikkatle dinlediler. Ve sunum sonunda beklediğim ayrıntılı teknik soruları sordular. Renault yetkilileri sunuma çok olumlu tepki gösterdi. Proje ile daha detaylı ilgileneceklerini söylediler. Bu konunun önemli olduğunu ve yapılan çalışmanın birçok sıkıntıya çözüm getirebileceğini dile getirdiler. Projenin doğru bir proje olduğunu söylediler. Edindiğim izlenim, Renault yetkilileri konuyu kendi içlerinde değerlendirip dönüş yapacakları yönünde. Renault’nun ilgisini görmek istedim, onların yorumlarını almak istedim. Bunu sağladık.”

TOPUN NASIL YUVARLANDIĞIYLA İLGİLENDİ

Baba Levent Seçkin, oğlu İlyas’ın başarısının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, “İlyas, çalışkan ve sorumluluklarının bilincinde olan biri. Çocuk gibi bir çocukluk geçirmedi. Sürekli büyüklerle iletişim kurdu. Çok soruyordu. Önüne gelen futbol topuna vurmak yerine, topun nasıl yuvarlandığını irdelemekle zaman geçirdi. Birçok dil bilmesi, edebiyat ve bilimi takip etmesine çok yardımcı oluyor. Dil konusu çok önemli” dedi. Anne Natalia Seçkin ise ikinci çocuğu ile kıyaslandığında İlyas’ın farklı bir çocuk olduğunu anlattı. Çocuklarını her gün okula kendisinin getirip götürdüğünü belirten anne Seçkin, İlyas’ın sürekli yeni bir şeyler araştırma çabasında olduğuna işaret etti. Özel Eyüboğlu Lisesi öğrencisi İlyas’ın danışman öğretmeni Berksan Gümüş ise katıldıkları uluslararası organizasyonlarda birçok kişinin ilgisinin İlyas’ta olduğunu belirtti. İlyas’ın okul birincisi olduğunu da hatırlatan Gümüş, öğrencisinin gelecekte çok daha önemli başarılara imza atacağı inancında.

SÜRTÜNMEYE BAĞLI AŞINMAYI EN AZA İNDİRİYOR

İLYAS Seçkin son geliştirdiği projesine ilişkin “Proje, sürtünmeyi ve bundan dolayı oluşan aşınmayı en aza indirmeye yarıyor. Özellikle araçlarda kullanılan pistonlarda bu sürtünme çok oluyor. Araçlarda kullanılan yağın içine bakır oksit eklendiğinde bakır oksit metal üstünde bir plaka oluşturarak bu sürtünmeyi azaltıyor. Bu proje, araç pistonları için hazırlandı ancak tabi ki bu tür sürtünme ve aşınma olayı sadece motorlarda olmuyor. Geniş bir çerçeveyi ilgilendiren bir proje esasında” bilgisini verdi.

EN ÇOK YAŞIM KONUŞULUYOR

“Otomasyon hayranıyım, robotlar, otonom araçlara çok ilgi duyuyorum” diyen İlyas Seçkin, mühendislik alanında yoğunlaşmak istediğini belirtiyor. Günde 3-4 saat uyuduğunu söyleyen İlyas, lisenin yanı sıra konservatuvara da gitmeye devam ediyor. Katıldığı uluslararası organizasyonlarda, kendisiyle ilgili en çok konuşulan konunun yaşının küçüklüğü olduğunu belirten İlyas’ın hedefi, lise sonrası Almanya’da üniversite okumak. Okuyacağı üniversiteyi dahi şimdiden seçtiğini belirten İlyas “Makine ile başlayıp mekatronik mühendisliği ile devam etmek istiyorum” diyor.