Rektörlerden öneriler-4... Çalışırken mutlu olacağınız alanı seçin
Eğitim ve gelecek araştırmalarının çoğu gösteriyor ki bundan 10 yıl sonra şu an adı bile olmayan meslekler ortaya çıkmış olacak.
Bu nedenle gelişen teknolojilere ve sektörlere, yeniden şekillenen mesleklere uyum sağlayabilmek için tek bir disiplin üzerine yoğunlaşmak yerine disiplinlerarası geçişe olanak tanıyan, yan dal ve çift ana dal seçenekleriyle desteklenebilecek, bilgi birikimini ve kişinin ufkunu genişletecek disiplinlere yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Öğrenciler, tercih sıralamasında aldıkları puana göre değil okumaktan olduğu kadar sonrasında çalışmaktan da zevk alacakları, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bölümlere göre hareket etmeliler. Bu noktada genel alan seçiminden özelde bölüm seçimine doğru bir değerlendirme yapmaları, bölüm tercihine göre o alanda öne çıkan dersleri müfredatında bulunduran, en iyi eğitim ve öğretim olanaklarını sunan üniversiteleri belirleyerek sıralama oluşturmaları iyi olur.
Sadece puana göre sıralama yapmaları halinde mutsuz bir üniversite ve iş yaşamı kaçınılmaz. Öğrencilere, üniversite tercihlerinde ayrıca, kampus hayatı, sportif ve kültürel aktiviteler, uluslararası öğrenim ve staj olanakları ile endüstri işbirliklerinin de önemini göz önünde bulundurmalarını, girişimcilik ekosistemini sunabilecek seçenekleri değerlendirmelerini öneririm.
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