Rektöre profesörlük şartı geri geldi

YENİ BAKANLIKTAN TEMSİLCİ

Kararname ile ÖSYM Başkanlığı’nın teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar da belli oldu. Buna göre, başkanlığın karar organı olan ‘yönetim kurulu’, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. Başkan, yönetim kurulunun da başkanı olacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, Yükseköğretim Kurulu’ndan bir temsilciden, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu’nca seçilen bir temsilciden oluşacak.

ÖSYM ŞİRKET KURABİLECEK

ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak. Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı. ÖSYM Başkanı, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç başkan yardımcısı atayacak.

m Kopya skandalları, FETÖ’nün soru hırsızlıklarıyla gündeme gelen ÖSYM, şüpheli durumlarda eşdeğer sınav yapacak. ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birden fazla sınav yapabilecek. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verecek.

6 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile dün altı üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti milletvekili Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar atandı.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi’nden bölünerek kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya rektör olarak atandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. Cumhurbaşkanı kararı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.

CHP’NİN KARARNAME TEPKİSİ: ANAYASA VE KANUNA KARŞI HİLE

CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamelerine CHP’den özetle şu tepkiler geldi:

CHP Hukuk İşlerinde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Anayasa ‘İdare bir bütündür ve yasa ile düzenlenmez’ diyor. O bakanlıklar ve kurumların hepsi bir idare. Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamı bir örtü olarak kullanılıyor. Örtünün altında saray rejimi hâkim.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin üstünde yasa çıkarma yetkisi Meclis çoğunluğu açısından hâlâ muhalefetin elindedir. Buradaki kritik sayı MHP’dedir. MHP’nin devlet aklı ve itibarı ile oynayan bu kişilere karşı hangi safta yer alacağı hepimiz tarafından merak konusudur.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bu açıkça anayasa ve kanuna karşı hile. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisinin olduğu güne kadar yapılmış kanunlar açıkça Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yetki alanının dışında. Ordunun üst kademesinin özlüğünün düzenlendiği bir alan hakkında kanun yapılmamış olması mümkün mü?