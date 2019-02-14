Rektör şikâyetine izin vermedi
BİR röportajda “Şu anda faşizan bir tek adam rejimi var karşımızda” sözü için Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in şikâyeti nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma açılan akademisyen Cenk Yiğiter hakkında takipsizlik kararı verildi. Gerekçe olarak da Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma izni vermemesi gösterildi.
KHK ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, verdiği bir röportajda, kendisine sorulan “Sosyal medyada yılmadan usanmadan Erkan İbiş ile ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz” sorusuna “Şu anda faşizan bir tek adam rejimi var karşımızda. Bu tek adam rejiminin sürmesi için de birtakım aparatçıların hayati rolleri var. Erkan İbiş de bu rejimin aparatçıklarından sadece biri” yanıtını vermişti.
Rektör İbiş, Yiğiter’in söz konusu ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturması kapsamında ifadesi alınan Yiğiter, kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisi olmadığını, uygulanan rejime ilişkin bir saptamada bulunduğunu iddia etti. Mevzuat gereği Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açabilmek için savcılık, Adalet Bakanlığından “kovuşturma izni” talebinde bulundu. Ancak Adalet Bakanlığı kovuşturma izni vermedi. Bakanlığın izin vermemesi üzerine savcılık Yiğiter hakkında takipsizlik kararı verdi.
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