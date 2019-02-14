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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rektör şikâyetine izin vermedi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Rektör şikâyetine izin vermedi

BİR röportajda “Şu anda faşizan bir tek adam rejimi var karşımızda” sözü için Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in şikâyeti nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan soruşturma açılan akademisyen Cenk Yiğiter hakkında takipsizlik kararı verildi. Gerekçe olarak da Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma izni vermemesi gösterildi.

KHK ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter, verdiği bir röportajda, kendisine sorulan “Sosyal medyada yılmadan usanmadan Erkan İbiş ile ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz” sorusuna “Şu anda faşizan bir tek adam rejimi var karşımızda. Bu tek adam rejiminin sürmesi için de birtakım aparatçıların hayati rolleri var. Erkan İbiş de bu rejimin aparatçıklarından sadece biri” yanıtını vermişti.
Rektör İbiş, Yiğiter’in söz konusu ifadeleriyle Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. “Cumhurbaşkanı’na hakaret” soruşturması kapsamında ifadesi alınan Yiğiter, kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisi olmadığını, uygulanan rejime ilişkin bir saptamada bulunduğunu iddia etti. Mevzuat gereği Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava açabilmek için savcılık, Adalet Bakanlığından “kovuşturma izni” talebinde bulundu. Ancak Adalet Bakanlığı kovuşturma izni vermedi. Bakanlığın izin vermemesi üzerine savcılık Yiğiter hakkında takipsizlik kararı verdi.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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