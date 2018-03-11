Rektör şikâyet etti savcılık soruşturma başlattı

Dilekçede, “Sayın savcılığınıza bu durumu bildiriyor, Cumhurbaşkanımıza hakaret suçundan soruşturma yapılması hususunu takdirinize bırakıyoruz” denildi. Bunun üzerine savcılık iki ayrı soruşturma başlattı. Yiğiter, şüpheli olarak ifadeye çağırıldı.



