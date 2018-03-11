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    Rektör şikâyet etti savcılık soruşturma başlattı

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    11.03.2018 - 22:17 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından soruşturma başlatılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

    Dilekçede, “Sayın savcılığınıza bu durumu bildiriyor, Cumhurbaşkanımıza hakaret suçundan soruşturma yapılması hususunu takdirinize bırakıyoruz” denildi. Bunun üzerine savcılık iki ayrı soruşturma başlattı. Yiğiter, şüpheli olarak ifadeye çağırıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri , soruşturma , Erkan İbiş , gündem
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