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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)
31.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı

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Rektör hasta gibi gitti, hizmet verilmeyen polikliniği kapattırdı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hasta bakılmadığı şikayetleri üzerine hasta gibi gittiği ve hizmet verilmediğini gördüğü Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı Kuşadası International Dent Care Diş Polikliniği'ni kapattı.

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı International Dent Care Diş Polikliniği, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistlere de hizmet vermek üzere deniz manzaralı olan 1200 metrekarelik alanda kurulu 3 katlı binada, 8 kişilik personelle 2 yıl önce hizmete girdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan, 2 lokal ameliyathane ve 4 diş kliniği bulunan poliklinik ile ilgili şikayetler gelmeye başlayınca harekete geçti. Hastalara hizmet verilip verilmediğini yerinde denetlemek isteyen Aldemir, 22 Temmuz'da mesai saatinde şapka takarak özel aracıyla Kuşadası'ndaki polikliniğe gitti. Muayene olmak isteyen Aldemir'i elinde sigara ile karşıladığı belirtilen çalışan, "Doktor yok, muayene olamazsınız" diyerek başka merkeze gitmesini söyledi.

Rektör Aldemir'in dişinin ağrıdığını belirtip, doktorun ne zaman geleceğini sorması üzerine aynı çalışan, "Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. 1 aydır doktor yok" yanıtını verdi. Bunun üzerine Aldemir, "Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi ile görüşerek Kuşadası'ndaki polikliniğin kapatılması, çalışanlarının da başka yere kaydırılması talimatını verdi.

Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmesinin söz konusu olamayacağını belirten Prof. Dr. Selçuk Aldemir, "1 aydır hasta bakılmıyor; ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik harcanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesini ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Oraya rektör olarak değil, vatandaş olarak gittim. Vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını görmüş oldum. Gerekeni yaptım" dedi.

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