Rektör, gece yarısı acil servis ve spor salonunu da denetlemiş

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan ADÜ’ye Kuşadası International Dent Care diş polikliniği personeli ve hastane hakkında şikayet aldı. Hastaların mağdur edilip edilmediğini ve verilen hizmetin kalitesini denetlemek isteyen Aldemir, mesai saatinde özel aracıyla diş merkezine gitti. Muayene olmak isteyen rektörü elinde sigara ile karşılayan personel, “Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin” dedi. Rektör, “Doktor ne zaman gelecek. Dişim ağrıyor” dedi. Personel, “Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok” diyerek Aldemir’i tersledi. Rektörü tanımayan personele Aldemir, “Ben Rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimiyle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan poliklinik çalışanlarının başka yere kaydırılması ve Kuşadası’ndaki polikliniğin kapatılmasının geçici olarak kapatılması talimatını verdi.

Kuşadası’ndaki poliklinikle ilgili olarak gelen şikayetler üzerine bizzat kendisinin olaya el koyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, büyük bir aile olan ADÜ’nün kurumlarla uyumlu bir şekilde görev yapmasını önemsediklerini söyledi. Şikayetler sonrası birkaç kez resmi olarak denetlediği polikliniği son olarak tebdili kıyafetle denetleme gereksinimi duyduğunu kaydeden Aldemir, “Gördüğüm manzara karşısında rahatsız oldum. Kurumumuzun ve devletimizin zarara uğratılmaması amacıyla geçici bir süreyle hizmetleri dondurma kararı aldık. Bu polikliniğin kapatılacağı anlamına gelmiyor. Bu sabah sorumlu arkadaşlarımızla birlikte toplantı yaptık. Burayı tekrardan revize edeceğiz. Yeni hekim ve yeni personel ataması yapılacak” dedi.

Acil servis ve spor salonunu da tebdili kıyafetle denetlemiş

Habersiz ve tebdili kıyafetle yaptığı denetimlerin sadece Kuşadası’ndaki poliklinikle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Aldemir, “Beni tanıyanlar bilir, gece 02:00 - 02.30’larda üniversitenin farklı birimlerine ziyaretler gerçekleştiriyorum. Bir gece spor salonumuzun kapısının açık olduğunu gördüm. İçeride kimsenin olmadığını ve ışıkların yanmakta olduğunu görünce basketbol oynamaya başladım. Personel beni görünce çok yadırgadı. Tansiyonum düştüğü şikayetiyle acile gidip muayene oluyorum. Bu şekilde bir otokontrol sistemi geliştirmeye çalışıyorum. Amacımız personellerimizi sıkboğaz etmek ya da herhangi bir rahatsızlık vermek değil; aksine oto kontrol sistemi geliştirerek üniversitemizde yeni bir akordu sağlayabilmek. Derdimiz bu, hizmet etmek yani” şeklinde konuştu.

“Dedikodular ve şikayetlerin gelmesini beklemiyorum”

ADÜ rektörü olarak sadece kurumu yönetmek değil aynı zamanda halkın gereksinimlerine de cevap verebilmeyi önemsediğini kaydeden Prof. Dr. Aldemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yöneticilik sadece kurumu yöneltme anlamına gelmiyor. Bizler aynı zamanda halkımızın gereksinimlerine de cevap vermek zorundayız. Aniden gelişen problemler oluyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 15 aylık bir yanık bebek vakası geldi. Aniden konuyla ilgilenerek, talebe yerinde müdahale ettik. Ben bazen tebdili kıyafetle kurumumuzun her yerini yerinde görmek istiyorum. Dedikoduyla ya da şikayetleri bekleyerek yerimde oturmuyorum. Yerinde görüp, eksikleri tespit ederek, sorunlara anında müdahale etmeye çalışıyorum. Bu şekilde gerekli tedbirleri önceden almış oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hiç kimse tereddüt etmesin, biz Kuşadası’ndaki hastaneyi tekrar açacağız. Hem çok kısa bir sürede açacağım hem de daha efektif bir şekilde açacağız.”