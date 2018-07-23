Rekreasyon yönetimi nedir? İş olanakları nelerdir?
Rekreasyon yönetimi bölümü ve çalışma alanları, üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Rekreasyon bölümüyle çoğu zaman karıştırılan rekreasyon yönetimi, Turizm Fakültesi bölümünde yer almaktadır. Peki, rekreasyon yönetimi Nedir? İş olanakları nelerdir ?
Rekreasyon bölümü dünyada gelişmiş olsa da ülkemizde daha yeni yeni gelişmekte olan bir bölümdür. İnsanların eğlence ve spor amacıyla katıldıkları etkinlikler, rekreasyon kavramı olarak ortaya çıkmaktadır. Rekreasyon, eğlence, spor, sanat, hobi ve sosyal aktiviteleri, kapsamlı olarak seyahat ve turizm faliyetleri kapsamaktadır.
Rekreasyonla kişi gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldığı etkinliklerde bulunur. Rekreasyon faaliyeti kişisel ve toplumsal fayda sağlar.
Bu çerçevede rekreasyonel faaliyetleri bünyesinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler, oteller ve tatil köyleri akademik bilgiler ile donatılmış nitelikli ve yetişmiş yöneticilere ve çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.
Bölümün Amacı
Rekreasyon Yönetimi bölümü üniversitelerin Turizm Fakültesi bölümünde yer almaktadır. Rekreasyon Yönetimi Bölümünde eğitim ve öğretim süresi 4 yıldır. Bu bölümünün amacı, ülkemizin ihtiyacı olan rekreasyon faaliyetleri ve turizmi geliştiren yönlendiren ve yöneten yöneticiler yetiştirmektir. Rekreasyon Yönetimi mezunu öğrenciler “Rekreasyon yöneticisi” olarak, rekreasyon ve serbest zamanların değerlendirmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla, kamu ve özel sektördeki her türlü turizm, sağlık ve hizmet sektörünün kurum ve kuruluşlarında yönetici yada yönlendirici olarak görev alabilmektedirler.
Bölümden Mezun Olan Öğrenciler
Su sporları eğlence-dinlence aktiviteleri animatörlüğü, Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.) sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü alanlarında çalışabilirler.
Belediyelerde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve üniversitelerde istihdam edilebilirler.
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