Rekortmen ilçeye teşekkür turu
BOSNA-Hersek’teki temaslarının ardından çarşamba ve perşembe günü AK Partili milletvekilleriyle istişare temaslarına devam edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 31 Mart seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’na en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkacak. Başta Rize olmak üzere Konya, Sakarya, Şırnak, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzurum ve Malatya’ya gidecek.
Erdoğan’ın ayrıca ‘Cumhur İttifakı’nın yüzde 85 oy oranına ulaştığı Kırıkkale’nin Delice ilçesi başta olmak üzere baba ocağı Güneysu ve Kütahya’nın Pazarlar gibi ilçelerine gitmesi de planlanıyor. Her seçimde AK Parti’ye yüksek oy vererek Türkiye rekoru kıran Adıyaman’ın Sincik ilçesi, 31 Mart’ta bu unvanını Delice’ye kaptırmıştı.
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