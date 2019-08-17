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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.08.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi

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Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi

İzmir’in Menderes ilçesinin kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde geçen ocak ayında rekor yağış sonrası oluşan düdenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği projeyle yer altı barajı olarak kullanılacak.

İzmir’de geçen ocak ayında aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes’in kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı. Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Oluşan düdenlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir proje hayata geçirildi. Projeyle birlikte 8 bin hektarlık alanda kontrolsüz olarak oluşabilecek yeni obruk ve düdenlerin önüne geçmek, yağış sezonundaki yaklaşık 18 milyon metreküp suyun yeraltına depolanması ve alanın görsel güzelliğiyle turizme katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etüt ve fizibilite çalışmalarında sona gelindi.

Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, etüt çalışmasının bitirilmesinin ardından 1 yıl içinde projenin tamamlanacağını belirterek, "Geçen yıl yağışlar sonrasında oluşan düdenlerle ilgili etüt çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra etüt çalışmalarının sonucuna göre projeyi hayata geçireceğiz. Bu projeyle yeniden oluşabilecek düdenlerin önüne geçmek, arazileri korumak ve yer altına inen suları depolayıp tarım arazilerinin sulanmasında faydalanmak istiyoruz. Yani bu projeyle doğal bir yer altı barajı yapmış olacağız. Düdenlerin şelaleyi andırması nedeniyle de bu bölgede bir turizm alanı oluşturmak istiyoruz. Zaten düdenlerin ilk oluşumunda insanlar görmek için buraya akın etmişti. Burayı turizm için çekim alanı haline getirmek istiyoruz. Doğal bir oluşum olduğu için bu yer altı barajını yaparken de çok fazlı bir maliyet olmayacak. Düdenlerden kaynaklı yaşanan doğal felaketi turizm ve tarım alanında kullanmış olacağız" dedi.

Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi

Rekor yağış sonrası oluşmuştu... Harekete geçildi

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