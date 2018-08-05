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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU - DHA
05.08.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralı

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Reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de bir binanın birinci katındaki sürücü kursuna ait reklam tabelası yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde dün öğlen saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meriç Sokak'ta bulunan 7 katlı bir iş hanının birinci katının dış cephesinde asılı duran ve yaklaşık 7 metre uzunluğundaki sürücü kursuna ait reklam tabelası henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçenlerin üzerine düştü.

Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yere düşen reklam tabelası ise binanın giriş kısmına alınarak kenara çekildi.

Reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralı

"VERECEK SADAKAMIZ VARMIŞ"

Olay sırasında orada bulunan Selahattin Palancı isimli bir vatandaş, "Valla ben oradaydım. Önce ampuller patladı, sonra ikaz ettik müdürümüz de ikaz etti. Daha eder etmez, ben de karşıya geçtim uzaklaşın düşecek diye; tabela uçtu gitti. Olay sonrası 2 kişi yaralandı. Birisinin durumu ağırdı. Diğerinin boynunda sorun vardı. Orada duruyor tabela, saat 15:00 gibi oldu. Bizim de verecek sadakamız varmış."dedi.

Reklam tabelasının düştüğü sürücü kursunun sahibi olan Akif Çam, "Ben sürücü kursunun sahibiyim. Reklam tabelamızın her yıl bakımı yapılmaktadır. Fakat rüzgar çok yoğun estiğinden dolayı tabela yerinden çıkmış aşağı düşmüştür. Olay sonrası iki kişi yaralanmıştır. Biri hafif yaralanırken, diğerinin de alnında problem var. Kendileriyle ilgilendik, gittik yardımcı olduk. İkisi de erkek, biri 20 yaşında diğeri de 32 yaşında. Burası maalesef yoğun bir cadde daha kötü sonuçlar olabilirdi Allah korudu. Yaralılara ilgi ve alakayı kurumumuz göstermiştir. Tabelada değişiklik yapılacak ve daha küçük bir tabela takılacak. Bununla ilgili görüşme yapıldı zaten" dedi.

Polis ekiplerinin olay sonrası soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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