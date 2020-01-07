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DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 18:42,Son Güncelleme:/

Reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü

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Reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü

İstanbul Şişli'de kaldırımda yürüyen bir kişi, reklam panosundan kopan bir parçanın kafasına düşmesi sonucu öldü. Reklam panosu, devrilmemesi için iki vinçle sabitlendi.

Olay, Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi'nde dün 19.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Aydın, Zincirlikuyu metrobüs durağına gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, kafasına reklam panosundan kopan bir parça düştü. Ağır yaralanan Aydın, ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Reklam panosundan kopan parça kafasına düşen kişi öldü

Olayın ardından, bir inşaatın önündeki reklam panosu rüzgardan devrilmemesi için iki vinç yardımıyla sabitlendi.

 

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