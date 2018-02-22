Rejim ile YPG anlaşamadı

Bozdağ’ın açıklamaları şöyle:

“Afrin bölgesinde Esad rejimi ile PYD-YPG terör örgütleri arasında birtakım kirli görüşmeler olduğuna dair bilgiler var. Ancak anlaşamadıkları konusunda da elimizde bilgiler var. Şu ana kadar rejimin Afrin bölgesine resmi, askeri birlikleri soktuğuna, sokacağına dair doğrulanmış herhangi bir bilgi söz konusu değil. Ancak rejim yanlısı bazı milis güçler var. Bu milis güçlerin bir hareketliliği oldu. Topçularımızın atışıyla bunlar geldikleri gibi gittiler. Eğer rejim elbise değiştirip YPG/PYD kılığında oraya girerse, onlar hedeftir. Milisler girerse, onlar da hiç ayrıma tabi tutulmaz. Bu terör örgütlerinin yanında TSK’ya karşı kim mücadeleye girişirse, onlar bizim karşımızda hedef olur. (Terör örgütü) Hem Türkiye’nin düşmanıdır hem Suriye’nin düşmanıdır. O yüzden ben rejim birliklerinin bu teröristlere yardım maksadıyla bölgeye geleceklerine pek ihtimal vermiyorum. Ama eğer rejimin bayrağı çekilerek, bu bayrağın altında bu teröristlerin saklanması, korunması, kollanması gibi bir durum olursa o zaman da Türkiye bu mücadeleden vazgeçmez.”