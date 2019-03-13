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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.03.2019 - 23:59, Son Güncelleme:

Rejim güçleri, Soçi mutabakatına rağmen saldırıyor

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Rejim güçleri, Soçi mutabakatına rağmen saldırıyor

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere yapılan yoğun hava saldırılarında 6 sivil yaşamını yitirdi, en az 40 sivil yaralandı.

Dün akşam başlayan hava saldırıları gün boyu devam etti. İdlib'in kent merkezi, Han Şeyhun ve Serakib ilçeleri ile El Huveyn, Um Celal köylerine yoğun kara ve hava saldırısı düzenlendi. 

Sivil savunma kaynaklarına göre, hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 6 sivil öldü, en az 40 sivil yaralandı.

Sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi, sosyal medya hesaplarında "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, İdlib geneline saldırılar düzenliyor." bilgisini paylaştı.

Söz konusu uçaklar, sabah Serakib ilçesi kırsalında bulunan bir çadır kenti vurmuş, 2 sivil ölmüş, 19 sivil yaralanmıştı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi Mutabakatı'nı ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 132 sivil hayatını kaybetti, 420'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi Mutabakatı'na rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor.
Astana Anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı'nın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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