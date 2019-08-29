Rejim 10 numara yakınını vurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRejim 10 numara yakınını vurdu
GeriGündem Rejim 10 numara yakınını vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN/ANKARA
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rejim 10 numara yakınını vurdu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rejim 10 numara yakınını vurdu

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında İdlib’in güneyinde saldırılarını azaltan rejim güçleri dün yeniden bölgeyi bombalamaya başladı.

Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin saldırısına Rusya’nın havadan destek verdiğini ve Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zaviye’de bulunan 10 numaralı gözlem kulesi yakınına taciz atışı yaptığını ileri sürdü. Suriye’deki içsavaştan anlık haberler veren internet siteleri de 10 numaralı gözlem kulesi yakınlarının vurulduğunu ve kule yakınındaki patlamaya ait olduğu ileri sürülen görüntüyü yayınladı.

YAKINDAKİ KÖY HEDEF ALINDI

Ancak Türk güvenlik kaynakları, TSK gözlem noktasının vurulduğu veya bilinçli olarak hedef alındığı iddialarının doğru olmadığını, gözlem kulesi yakınındaki bir köyde bulunan bazı radikal unsurların hedef alındığını savundu. Gözlem kulesinin dış güvenlik duvarlarında da herhangi bir zayiatın meydana gelmediği bildirildi. Zaviye’ye 27 Haziran’da yapılan üç saldırıda 1 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.
Hama kırsalının kuzeybatı kesimleri Cercerez, Maaret el Numan, Şem el Hava ve Ensim bölgeleri rejim güçlerinin dün vurduğu yerler oldu. İdlib kent merkezinin dış mahallelerine de 4 füze atıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, özellikle Maarat el Numan’ın şiddetli şekilde bombalandığını belirterek, rejimin Han Şeyhun’dan sonra burayı ele geçirerek İdlib merkezine biraz daha yaklaşmayı hedeflediğini vurguladı. Önceki gün saldırıların azalması nedeniyle İdlib’in güneyindeki bazı yerleşim yerlerinden çok sayıda sivilin İdlib’in kuzeyine ve Türkiye sınırına doğru göç ettiği ve sınırın Suriye tarafında kurulu çadırkentlere yerleştirildiği belirtildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Aydın'da feci kaza... Can pazarı yaşandı: 20'si ağır çok sayıda yaralı
FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı
Acil serviste tepki çeken görüntüye açıklama geldi
Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi... Çıldırtan savunma!