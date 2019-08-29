Rejim 10 numara yakınını vurdu
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında İdlib’in güneyinde saldırılarını azaltan rejim güçleri dün yeniden bölgeyi bombalamaya başladı.
Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin saldırısına Rusya’nın havadan destek verdiğini ve Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zaviye’de bulunan 10 numaralı gözlem kulesi yakınına taciz atışı yaptığını ileri sürdü. Suriye’deki içsavaştan anlık haberler veren internet siteleri de 10 numaralı gözlem kulesi yakınlarının vurulduğunu ve kule yakınındaki patlamaya ait olduğu ileri sürülen görüntüyü yayınladı.
YAKINDAKİ KÖY HEDEF ALINDI
Ancak Türk güvenlik kaynakları, TSK gözlem noktasının vurulduğu veya bilinçli olarak hedef alındığı iddialarının doğru olmadığını, gözlem kulesi yakınındaki bir köyde bulunan bazı radikal unsurların hedef alındığını savundu. Gözlem kulesinin dış güvenlik duvarlarında da herhangi bir zayiatın meydana gelmediği bildirildi. Zaviye’ye 27 Haziran’da yapılan üç saldırıda 1 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.
Hama kırsalının kuzeybatı kesimleri Cercerez, Maaret el Numan, Şem el Hava ve Ensim bölgeleri rejim güçlerinin dün vurduğu yerler oldu. İdlib kent merkezinin dış mahallelerine de 4 füze atıldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, özellikle Maarat el Numan’ın şiddetli şekilde bombalandığını belirterek, rejimin Han Şeyhun’dan sonra burayı ele geçirerek İdlib merkezine biraz daha yaklaşmayı hedeflediğini vurguladı. Önceki gün saldırıların azalması nedeniyle İdlib’in güneyindeki bazı yerleşim yerlerinden çok sayıda sivilin İdlib’in kuzeyine ve Türkiye sınırına doğru göç ettiği ve sınırın Suriye tarafında kurulu çadırkentlere yerleştirildiği belirtildi.
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