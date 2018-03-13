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    'Reis geliyor' dedi önündeki araca çarptı!

    İHA
    13.03.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun yanında geçtiğini gören sürücü heyecanlanarak kaza yaptı.

     KAMERALARA yansıyan görüntülerde, koruma polislerinin Kısıklı’daki konutuna gitmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yolu açtığı görülüyor. Bu sırada kayda giren otomobildekilerin “Reis geliyor reis. Bence Kısıklı’ya gidiyor” dediği duyuluyor. Kayıt devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracının geçmesiyle heyecanlanan araçtakilerin ‘Cumhurbaşkanı geçiyor. Bas bas” dediği duyuluyor. Kısa bir süre ilerleyen sürücünün, önündeki aracı son anda fark ederek fren yaptığı ve duramayarak araca hafif şekilde arkadan çarpıyor.

    Etiketler: Erdoğan , konvoy , Trafik kazası , gündem
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