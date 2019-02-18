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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.02.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

Reina saldırısı davasında 19 tahliye

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Reina saldırısı davasında 19 tahliye

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, Abdu Mehmet Aziz, Abdulkeremu Maımaıtıabudula, Abduweli Yasin, Adili Salimu, İslam Magomedov, Ali Maimaitimin, Aysha Mohammed, Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed, Duolaıtı Maımaıtıaılı, Gulsaya Tlegenova, Khıkmatıllo Zokırov, Maıerdan Tuersun, Nurmuhammed Mamat, Olimjon Akhralov, Rakhnamo Zaıdzhankızı, Samed Ehed, Umıd Mırzaulugov, Yasin Mehmet ve Marhaba Abduloeva’nın, üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunmaması nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, yakalamalı sanık Firuze Kasım’ın yakalama emrinin beklenmesine hükmetti.
Mahkeme, aralarında Abdulkadir Masharipov, eşi Zarina Nurullayeva ile imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore’nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma, 16 Mayıs’ta Silivri’de görülmek üzere ertelendi. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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