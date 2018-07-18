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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)
18.07.2018 - 10:59, Son Güncelleme:

Reina katliamı davasında şaşırtan tazminat kararı

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Reina katliamı davasında şaşırtan tazminat kararı

İstanbul Ortaköy’de Reina adlı eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu karı-kocanın ailesinin maddi ve manevi tazminat talebi reddedildi. Hayatını kaybeden Tunuslu Azzabi çiftinin ailesinin avukatı Hazım Suat Öncüoğlu, aynı saldırıda ölen Fas kökenli mağdurlara terörist eylem nedeniyle tazminat ödendiğini, valiliğin kararını İdare Mahkemesi’ne taşıyacağını belirtti.

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu, 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen Reina katliamında hayatını kaybeden Tunuslu Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakkaa Azzabi çiftinin ailesi adına maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı, 13 Nisan 2018 tarihinde talebin reddine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verdi:

"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemlerden olabileceği kanaatine varıldığı, hayatlarını kaybeden Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakka Azzabi’nin terör suçu nedeniyle herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirilmiştir. Başvurucuların Tunus vatandaşları olması sebebi ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına Tunus ile ülkemiz arasında karşılıklılık anlaşması olup olmadığı sorulmuş, bakanlıkların cevabi yazısı komisyonumuza ulaşıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. 28 Mart 2018 tarih E2404 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazıları ekinde sunmuş oldukları, Dışişleri Bakanlığı’nın 10 Ocak 2018 tarihli yazılarında Tunus’ta terörden zarar gören bir vatandaşımız ile ilgili bilgi ve kayıt bulunamadığı, böyle bir olay yaşanması durumunda izlenebilecek yönteme ilişkin Tunus makamlarından tatmin edici bir yanıt alınamadığı bildirilmektedir. Yazıda devamla Tunus’ta 2015 yılında Bardo Müzesi ve Sousse’taki bir otele gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden batılı turistlere ödenebilecek tazminata ilişkin davaların halen devam ettiğinin bilindiği bildirilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Tunus ile karşılıklılık bulunmadığından diğer sebeplerden talebin reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi" denildi.

'KARARI İDARE MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ'

Avukat Hazım Suat Öncüoğlu aile adına 1 milyon lira talep ettiklerini belirterek, "Bu para zenginleşme değildir. Türkiye’deki zafiyet sonucu acı çeken insanlara ödenmesi gereken tazminatın en azıdır" dedi. Avukat Öncüoğlu şunları söyledi:

"Vilayet zarar tespit komisyonu maalesef yerinde bir değerlendirmede bulunamamıştır. Mağdurlar arası bir seçim yapılıyor gibi bu karar uluslararası bir skandala götürür. Ölçüt nedir? Aynı saldırıda Fas kökenli mağdurlara terörist eylem nedeniyle tazminat ödenmiştir. Başka milletlerin talebinin reddedilmesinin hiçbir temel yasal dayanağı yoktur. Tunus ile Türkiye arasına karşılıklılık anlaşması olmamasının yasal olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bu kararı İdare Mahkemesi’neÿ taşıyacağız."

Avukat Öncüoğlu, komisyon kararında imzası olanlar arasında İstanbul Barosu yönetim kurulu üyesinin de olduğunu kaydederek, "Bilgi ve konuya hakimiyetinin dışında karara imza atmasını, uluslararası hukuk bilgisini gerektirir yoksunlukla imzalanmasını kınıyorum. En azında bu konuya da bir çekince koyması gerekirdi" ifadelerini kullandı.

 

 

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