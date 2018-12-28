Reina katliamcısının arkadaşı çıkmıştı! Cep telefonundan korkunç videolar çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriReina katliamcısının arkadaşı çıkmıştı! Cep telefonundan korkunç videolar çıktı
GeriGündem Reina katliamcısının arkadaşı çıkmıştı! Cep telefonundan korkunç videolar çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.12.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Reina katliamcısının arkadaşı çıkmıştı! Cep telefonundan korkunç videolar çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Reina katliamcısının arkadaşı çıkmıştı! Cep telefonundan korkunç videolar çıktı

Adana'da yakalanan ve terör örgütü El-Kaide’nin Suriye kolu ‘Heyet Tahrir Şam’ adına faaliyet gösteren Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet Gatukiev',n cep telefonunda, bomba yapımı krokileri ve x-ray cihazından geçebilecek canlı bomba yeleğinin yapımını anlattığı video çıktığı öğrenildi. Gatukiev’in parmak izi, 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’daki ‘Reina’ adlı eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen, 39 kişinin ölümü 79 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov ile Başakşehir’de kaldığı evde de çıkmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü El-Kaide’nin Suriye kolu ‘Heyet Tahrir Şam’ adına faaliyet gösteren Çeçenistan asıllı Rus vatandaşı Akmet Gatukiev’in Adana’da olduğu istihbaratı üzerine 21 Aralık’ta operasyon yaptı. Ülkesi Rusya tarafından da her yerde aranan terörist, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde yakalandı.

Keskin nişancı olmasının yanında füze ve roket konusunda uzman olan şüphelinin, başta Suriye olmak üzere Çeçenistan, Mısır ve Afganistan’daki çatışmalarda aktif bir görev aldığı bilgisine ulaşıldı.

2013 yılında Türkiye’ye geldikten sonra belirli aralıklarda yasa dışı yollarla Suriye’ye gidip gelen Gatukiev’in, 2017 yılında da Mısır’a çıkış yapıp, 2018 yılı Ocak ayında da ‘sahte pasaport’ ile Türkiye’ye geri döndüğü tespit edildi. Gatukiev’in, o tarihten bu yana da pasif göreve geçtiği ve yılbaşı kutlamaları kapsamında Avrupa başkentlerinden birinde kanlı bir eyleme hazırlandığı değerlendiriliyor.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede, kullanıldığı özel kimyasal nedeniyle x-ray cihazları ve detektörlerde fark edilmeyen bir ‘canlı bomba yeleği’nin nasıl hazırlandığını anlatan videolar olduğu ileri sürüldü. Bu videolarda zanlının yeleğin nasıl hazırlanacağını ve hazırlık aşamasında hangi kimyasal ve de ekipmanlara ihtiyaç duyulacağını anlatan videolar olduğu öğrenildi. Ayrıca zanlının cep telefonunda bomba krokileri bulunduğu da iddia edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gatukiev’in parmak izi, 1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’daki ‘Reina’ adlı eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen, 39 kişinin ölümü 79 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov ile Başakşehir’de kaldığı evde de çıkmıştı. Gatukiev, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, “Ben esnafım” savunmasını yapmıştı.

Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hançer çıktı... Kurtuldular

Bu numaraya dikkat! Dakikada 215 TL'niz gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere sürpriz

Korkunç cinayet: Banyoda parçalara ayırıp...