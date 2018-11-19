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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.11.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Reina katliamcısı tercüman istedi

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Reina katliamcısı tercüman istedi

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore ve bir kadın sanık SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 7 tercüman da hazır bulundu.
Duruşmada mahkemeye gelen belgeler okundu. HTS kayıtları ile ilgili gelen bilirkişi raporunda sanık Masharipov'un bazı sanıklarla irtibatlı olduğu belirtildi. Terör saldırısına ilişkin görüntülerin Masharipov'a gönderildiği de kaydedildi.

TERCÜMAN İSTEDİ 

Savunmasının hazır olup olmadığı sorulan Masharipov, "Tam hazır olmadığımdan dolayı bundan sonraki duruşmalarda savunma yapacağım. Bu dosyayı tam olarak bana ulaştırmadılar, dosyayı tam olarak incelemedim. Dosyadaki kelimeleri okumakta zorlanıyorum, tercüman talebinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı bir sonraki duruşmada Masharipov'un savunmasını tamamlamasını istedi.
Duruşmada söz alan müşteki avukatları sanıklardan şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Masharipov'a savunmasını hazırlaması için süre verilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Duruşma sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 57 sanık bulunuyor.
Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, sanık hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içine "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.?

 

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