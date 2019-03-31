‘Reina’ davasında yeni rapor talebi
Gece kulübü Reina’ya 2017 yılbaşında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ’ye açtığı 201 bin liralık tazminat davasına gönderilen bilirkişi raporunda saldırgan Abdulkadir Masharipov ‘tam kusurlu’, Reina yönetimi ise kusursuz bulundu.
İş Güvenliği Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Haldun Turan’ın hazırladığı raporda özetle “İstanbul’un merkezi sayılabilecek bir noktada bulunan işyeri ve çevresinde bu çapta bir terör eylemi gerçekleşebileceği tahmin edilmeyeceğinden, bu olayı engelleyebilecek bir tedbir alınması beklenemeyeceğinden Doğu ve Güneydoğu gibi kalekol tarzı yapılanmanın İstanbul’un merkezinde bir gece kulübünden beklenmesi hayatının olağan akışına ters olacağından saldırgan Abdulkadir Masharipov’un bu olayın meydana gelmesinde tam kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır” denildi. Mahkeme yeni rapor hazırlanmasına karar verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle