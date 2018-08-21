Rehine çetesi kendi üyelerini rehin aldı
Faisal Alahmar Mervan Suriye’de iç savaş patlak verince ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçtı. Oğlu Servat Mervan da (21) 29 Temmuz’da işyerinden eve dönerken 4 kişi tarafından kaçırıldı. Mervan’ın telefonundan babasını arayan bir kişi 50 bin dolar fidye istedi. Oğluna işkence edilirken çekilmiş görüntüler gönderilmeye başlayınca Alahmar Mervan polise başvurdu. Mervan’ı kaçıran kiralık aracı Suriyeli Musab Elali’nin (36) kiraladığı belirlendi. Polisler adresini tespit ettikleri Elali’nin Küçükçekmece’deki evine gitti. Kapıda polisleri gören Elali evdeki genç bir kadının boğazına bıçak dayayarak çatıya çıktı.
Polisler tam 2 saat boyunca Elali’yi ikna etmeye çalıştı. Elali keskin nişancı tüfeklerinin kendisine yöneldiğini görünce sonunda elindeki bıçağı bıraktı. Adı Ela Yunus olduğu öğrenilen genç kadının da kaçırma olayına dahil olduğu anlaşılınca sorguya alındı.
Elali, Mervan’ı Esenyurt’ta bir evde tuttuklarını söyledi. Ev kısa sürede sarıldı ve kapı kırılarak içeri girildi. Mervan sağ olarak kurtarıldı.
18 gün boyunca kendisine işkence edildiğini söyleyen Mervan, yanında duran 2 kişinin kendilerine gelen telefon üzerine kapıyı üzerine kilitleyerek evden ayrıldıklarını söyledi.
Emniyette sorguları tamamlanan Musab Elali ve Ela Yunus, adliyeye sevk edilirken, kaçırma olayına karışan diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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