Rehabilitasyon merkezinde çocuğa şiddet iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRehabilitasyon merkezinde çocuğa şiddet iddiası
GeriGündem Rehabilitasyon merkezinde çocuğa şiddet iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
10.12.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Rehabilitasyon merkezinde çocuğa şiddet iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rehabilitasyon merkezinde çocuğa şiddet iddiası

UŞAK’ta, 10 yaşındaki çocuğu M.K.'nın özel rehabilitasyon merkezinde şiddet gördüğünü ileri sürerek sosyal medyadan fotoğraf paylaşan baba S.K. (36), hastaneden aldığı rapor ile polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Olay, iddiaya göre geçen Cumartesi özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre S.K., çocuğu M.K.'nın rehabilitasyon merkezinde eğitimini tamamladıktan sonra eve geldiğinde, vücudunun bazı bölgelerinde ısırık ve bir takım yara izler olduğunu gördü. Baba S.K., olaydan sonra hastaneye giderek rapor aldıklarını, raporun kendilerine verilmediğini, söz konusu raporda sürtünme ve darp olarak ifadelerin yer aldığını ileri sürerek, çocuğunun şiddete maruz kaldığını öne sürdüğü fotoğrafları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili iddiaları kabul etmediklerini belirten Özel Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ise "Okulumuzda yaşandığı iddia edilen olay yargıya intikal etmiş, gerekli soruşturmalara başlanmıştır. Öğrencimizin ailesinin aldığını iddia ettiği rapor kat'i bir darp raporu değildir. Basında yer alan fotoğraflarda darp sonucu oluştuğu iddia edilen kızarıklıkların dermatolojik-alerjik bir reaksiyon olma ihtimali ve öğrencimizin kendine zaman zaman zarar vermesi nedeniyle oluşan lezyonlardan biri olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Bu sebeple durum açıklığa kavuşmadan kurumumuz hakkında karalamak amaçlı yapılan tüm paylaşım, içerikli yorum vb. için kurum olarak tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Öte yandan, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldığı, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve 2 müfettişin olayı incelemesi için görevlendirildiği öğrenildi. Olayın, müfettişler tarafından yapılan incelemelerin ardından doğruluk kazanacağı belirtildi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Vahşet evi... Eşini ve çocuklarını vurdu

Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

Kanal D ve CNN TÜRK'e ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu