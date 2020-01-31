Regresyon ne demek? Regresyon terapisi nedir?

Regresyon tedavisi, bir kişinin mevcut zihinsel ve duygusal sağlığına müdahale ettiğine inanılan önemli geçmiş olayları çözmeye odaklanan bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımı uygulayan terapistler, fobiler, depresyon, yakınlık sorunları ve diğer bir dizi endişe için tedavi arayan kişilerin, bu sorunların gelişimini etkileyen erken deneyimleri yeniden gözden geçirerek ve yeniden yaşayarak zihin durumlarındaki iyileşmeyi görebileceğine inanmaktadır. Bununla birlikte, yöntemi destekleyen sınırlı araştırma ve yanlış anılar potansiyeli nedeniyle yaklaşım biraz tartışmalıdır.

TARİH VE GELİŞİM



Regresyon terapisi temel olarak hipnoterapi ve psikanaliz teorileri ve tekniklerinden, mevcut çatışma ve duyguları çözmek için geçmiş olayların ayrıntılarını yeniden keşfetmeye vurgu yaparak gelişmiştir. Hipnoterapi ve psikanaliz, 1950'lerde popülerlik kazanırken, psikoloji alanı, geçmişin insanların hayatlarındaki kargaşa nedeni olduğu inancını benimsemeye başladı.

Sigmund Freud, psikanalizin büyümesi sırasında önemli bir figürdü ve fikirlerinin çoğu regresyon terapisinin gelişimini sağladı. 1978 yılında regresyon terapisi alanındaki ilk kitap olan Past Lives Therapy'yi yayınlayan Morris Netherton, dünya çapında regresyon terapisi teorilerini öğretti. 1980'lerden bu yana devam eden regresyon tedavisi tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgilenen Brian Weiss, bu alanda öne çıkan bir diğer kişidir.

REGRESYON TEDAVİSİ NASIL ÇALIŞIR?



Regresyon terapisi, olumsuz duyguların nedenlerini izole etmek ve onlara daha iyi hitap etmek için nedenlerini belirlemek amacıyla bir kişinin hayatındaki çatışma alanlarına ve potansiyel olarak diğer olumsuz yönlere odaklanır.

Hipnotik regresyon tedavisi genellikle beş aşamada gerçekleşir:

Hazırlık

Regresyon tekniklerini yürütmek

Daha önce bastırılmış duyguların ifadesi ve serbest bırakılması

Bilinçaltının Yeniden Öğrenme / Yeniden Programlanması

Oturum sonucu



Regresyon terapisti, kişinin derin nefes alma ile rahat bir duruma girmesine yardımcı olur. Terapistin rolü, daha sonra kişi gözlerini kapatıp geçmişte önemli bir deneyim hakkında yüksek sesle konuşarak regresyon sürecini kolaylaştırır ve çevreleri ve süreçte ortaya çıkan duyusal duygular hakkında mümkün olduğunca ayrıntılı olmaya teşvik eder. Terapist ayrıca gerektiğinde olay olayı yeniden yaşanırken ortaya çıkan herhangi bir duygu hakkında konuşmaya da teşvik edebilir. Bu süreçte bir kişinin bilinçaltı zihinlerine erişebileceği ve geçmiş olayla ilişkili duyguları izole edebileceğine inanılmaktadır.

Bu duygular izole edildikten ve bilinçli zihne getirildikten sonra, terapist ve kişi zararlı bir etkiye sahip olabilecekleri olası yolları belirlemeye başlayabilir.



Yeniden öğrenme / yeniden programlama aşamasında, terapist ve tedavi gören kişi, bir kişide esneklik hissini daha iyi teşvik eden ve uyarlanabilir güçleri geliştiren geçmiş olayı tanımlamanın alternatif yollarını geliştirmek için birlikte çalışır. Regresyon terapisi, terapiste yönelik veya kişi merkezli bir yaklaşımla uygulanabilir. Terapist-yönelimli trans çalışması hipnoz konusunda daha az eğitim gerektirir, çünkü terapistler genellikle yardım arayan kişinin sunum endişesine uyacak bir senaryo kullanırlar. Bu komut dosyaları bazı durumlarda yardımcı olabilir, ancak bazı sorunları da unutulmayabilir. Birçok uygulayıcı, bunun, terapistin tedavide kişiye kendileri için cevap alma fırsatı vermek için hipnoz kullandığı, kişi merkezli hipnotik regresyon terapisinden daha az etkili bir yöntem olduğunu düşünmektedir.



Mevcut regresyon tedavisi uygulayıcıları, tedavi ettikleri kişinin spesifik sorunlarına en iyi bakımı sağlamak için tipik olarak teknikleri, Gestalt terapi uygulamalarını ve içsel çocuk çalışmalarını uyarlarlar. Bazı regresyon terapistleri, geçmiş yaşam anılarının olasılığını dikkate alan geçmiş yaşam regresyonunu uygular, ancak regresyon terapistleri, bir kişinin hayatının önceki aşamalarından önemli anılara bakmak için büyük ölçüde regresyon terapisini kullanırlar.