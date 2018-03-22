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    Regaip nedir, ne anlama geliyor?

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4. gününe denk gelen Regaip gecesi de idrak ediliyor. Dini konulardaki eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar, Regaip’in sözlük anlamını da merak ediyor. Peki regaip nedir, ne anlama geliyor?

    Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfasından aldığımız bilgiler doğrultusunda Regaip kelimesinin anlam ve önemine ilişkin bazı detayları derledik.

    Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki “Regâip” kelimesi, Arapça bir kelime olan "reğabe" kökünden gelmektedir. "reğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak,  ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi,  "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

    "Reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte  ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Tür kçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

    Regaib ile ilgili ayet-i Kerimeler:

    Reğabe’den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’ân’da sekiz yerde geçmekte ve “reğabe”nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır . Ayrıca, “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in ( a.s.m ) ( aşağıda hadisler bölümünde bulunan) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır: “

     

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