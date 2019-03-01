Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak?

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Regaip Kandili ve üç aylar ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgilere göre o konu hakkında bazı detaylar

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan 2019 dini günler takvimine göre;

Regaip Kandili 7 Mart Perşembe gününe denk gelecek. Üç ayların başlangıcı ise 8 Mart Cuma günü olacak.

Bu tarihin ardından bir diğer kandil günü ise 2 Nisan Salı günü idrak edilecek olan Miraç Kandili olacak.

Berat Kandili ise 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma, Mevlid Kandili ise 8 Kasım Cuma günü eda edilen dini gün olacak.

Regaib kelimesi; “çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır:

“Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)

Bu ayın ilk Cuma gecesi Regaib Kandilidir. Regaib kelimesi; “çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir.

REGAİP KANDİLİNDE NASIL İBADET EDİLMELİ ?

Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak yapılan ibadetler belirlidir. Kandil geceleri;

1. Kur'an-ı Kerim okuyarak,

2. Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

3. Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

4. Allah rızası için namaz kılarak,

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

7. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

9. Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

11. Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.