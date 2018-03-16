Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili ibadetleri

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili’nin idrak edilmesine çok kısa bir zaman kaldı. Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edileceği ve Regaip Kandili'nin öneminin ne olduğunu merak edip araştırıyor. İslam alemi için oldukça önemli bir gün olan Regaip Kandili hakkında merak edilen detayları derledik...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Milyonlarca inanan vatandaş tarafından beklenen Regaip Kandili, 2018 yılı dini günler takvimine göre bu yıl 22 Mart'ta idrak edilecek. Regaip kandili aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların başlangıcını da simgeliyor.

REGAİP NE DEMEK?

Regaib kelimesi; "çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, ömrümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği rivayetler arasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak Kandil geceleri yapılan ibadetler belirlidir.

* Kur'an-ı Kerim okuyarak,

* Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

* Allah rızası için namaz kılarak,

* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

* Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,

* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

* Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL DUA EDİLİR?

Regaip kandilinde, diğer zamanlarda olduğu gibi gönülden ve içten dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim'de bu hususa uygun sureler;

"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." A’râf Sûresi 55

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." Bakara Sûresi 186

"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara Sûresi 286

REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. [Deylemî]

Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir. [Miftah-ül-cenne]

Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır. [Ebu Ya’la]

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. [İbni Asakir]

Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip "Ya Rabbi onu mağfiret et" derler. [Ebu Muhammed]