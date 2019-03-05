Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında? Regaip Kandili ibadetleri
2019 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili için kısa bir süre kaldı. Aynı zamanda mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili için hazırlıklar şimdiden başladı. Dini vecibelerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hem tarih bilgisini hem de Regaip Kandili ibadetlerini araştırıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman, kandil mart ayının kaçında?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili yaklaşıyor. Türkiye’nin dört bir yanında Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Beştepe Millet Camisi'ndeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Programa Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu konuşmacı olarak katılacak. Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında?
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandiller Geçici ve Mukaddes Zamanlar olarak da adlandırılan üç aylar ise 8 Mart Cuma günü itibariyle başlayacak.
REGAİP KANDİLİ İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN
Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart’ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk’ün DHA’ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii’nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın birçok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.
REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?
Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak kandil geceleri yapılan ibadetler belirlidir.
* Kur'an-ı Kerim okuyarak,
* Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
* Allah rızası için namaz kılarak,
* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
* Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
* Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.
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