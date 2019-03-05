Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında? Regaip Kandili ibadetleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRegaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında? Regaip Kandili ibadetleri
GeriGündem Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında? Regaip Kandili ibadetleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.03.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında? Regaip Kandili ibadetleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında? Regaip Kandili ibadetleri

2019 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili için kısa bir süre kaldı. Aynı zamanda mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili için hazırlıklar şimdiden başladı. Dini vecibelerini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hem tarih bilgisini hem de Regaip Kandili ibadetlerini araştırıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman, kandil mart ayının kaçında?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaib Kandili yaklaşıyor. Türkiye’nin dört bir yanında Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Beştepe Millet Camisi'ndeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak. Programa Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu konuşmacı olarak katılacak. Regaip Kandili ne zaman? Kandil mart ayının kaçında?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandiller Geçici ve Mukaddes Zamanlar olarak da adlandırılan üç aylar ise 8 Mart Cuma günü itibariyle başlayacak.

REGAİP KANDİLİ İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN

Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart’ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk’ün DHA’ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii’nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın birçok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

REGAİP KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Regaip Kandili'yle ilgili net bir ibadet şekli olmasa da genel olarak kandil geceleri yapılan ibadetler belirlidir.
* Kur'an-ı Kerim okuyarak,
* Peygamberimiz ( a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,
* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,
* Allah rızası için namaz kılarak,
* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,
* Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek,
* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,
* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,
* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,
* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,
* Dargın ve küskünleri barıştırarak ibadetler yerine getirilmiş olunacak.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan'dan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama

Bakanlıktan 81 ile genelge... Artık böyle olacak

Naci Bostancı'dan yeni parti iddialarına cevap

10 yıldır yakalanamıyordu! Sevgilisini bile dolandırdığı ortaya çıktı