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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Regaip Kandili ne zaman? 2019 kandil tarihleri

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Regaip Kandili ne zaman? 2019 kandil tarihleri

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nin tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan ‘üç ayların’ habercisi Regaip Kandili, aynı zaman manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olarak görülüyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte, 2019 kandil tarihleri

Müslümanlar için önemli gün ve gecelerle Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç ayların başlamasını müjdeleyen Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle geçiyor. Peki, bu yıl Regaip Kandili ne zaman? 2019 kandil tarihleri

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma’dır. 

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan “ haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.

2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

GÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
7Mar.19PERŞEMBE​REGAİB KANDİLİ​
8MART-2019​CUMAÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2Nis.19SALIMİRAC KANDİLİ
19Nis.19CUMABERAT KANDİLİ
6May.19PAZARTESİRAMAZAN BAŞLANGICI
31May.19CUMAKADİR GECESİ
3Haz.19PAZARTESİAREFE
4Haz.19SALIRAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
5Haz.19ÇARŞAMBARAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
6Haz.19PERŞEMBERAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
10Ağu.19CUMARTESİAREFE
11Ağu.19PAZARKURBAN BAYRAMI (1.Gün)
12Ağu.19PAZARTESİKURBAN BAYRAMI (2.Gün)
13Ağu.19SALIKURBAN BAYRAMI (3.Gün)
14Ağu.19ÇARŞAMBAKURBAN BAYRAMI (4.Gün)
31Ağu.19CUMARTESİHİCRİ YILBAŞI
9Eyl.19PAZARTESİAŞURE GÜNÜ
8KASIM-2019​​CUMAMEVLİD KANDİLİ​
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