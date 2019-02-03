Regaip Kandili ne zaman? 2019 kandil tarihleri
Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili’nin tarihi için araştırmalar günler öncesinden başladı. Recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan ‘üç ayların’ habercisi Regaip Kandili, aynı zaman manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olarak görülüyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte, 2019 kandil tarihleri
Müslümanlar için önemli gün ve gecelerle Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç ayların başlamasını müjdeleyen Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle geçiyor. Peki, bu yıl Regaip Kandili ne zaman? 2019 kandil tarihleri
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma’dır.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan “ haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.
2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|7
|Mar.19
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|8
|MART-2019
|CUMA
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|2
|Nis.19
|SALI
|MİRAC KANDİLİ
|19
|Nis.19
|CUMA
|BERAT KANDİLİ
|6
|May.19
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|31
|May.19
|CUMA
|KADİR GECESİ
|3
|Haz.19
|PAZARTESİ
|AREFE
|4
|Haz.19
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|5
|Haz.19
|ÇARŞAMBA
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|6
|Haz.19
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|10
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|AREFE
|11
|Ağu.19
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|12
|Ağu.19
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|13
|Ağu.19
|SALI
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|14
|Ağu.19
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|31
|Ağu.19
|CUMARTESİ
|HİCRİ YILBAŞI
|9
|Eyl.19
|PAZARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|8
|KASIM-2019
|CUMA
|MEVLİD KANDİLİ
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