Regaip Kandili ne zaman? 2019 kandil tarihleri

İslam dünyasında büyük önem verilen üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve mağfiret gecesi' olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor, vatandaşlar bu mübarek günü çeşitli ibadetler yaparak geçiriyor. İşte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih ve 2019 kandil tarihleri hakkında bilgi...

İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili bu yıl 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman o tarihte kandil dolayısıyla camilere akın edecek. Namaz kılıp, dua edecek vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif ile kandilin manevi atmosferini yaşayacak.

2019 KANDİL TARİHLERİ

Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Böylelikle 8 Mart itibariyle Üç Aylar başlamış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 'Dini Günler Takvimi'ne göre;

Miraç Kandili 2 Nisan 2019 Salı günü ve gecesi ihya edilecek. 19 Nisan Cuma günü Berat Kandili idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 31 Mayıs'a denk geliyor. Yılın son kandili Mevlid Kandili de 8 Kasım'da çeşitli ibadet ve dualarla geçecek.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN



KANDİL GECELERİ NASIL İBADET ETMELİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.