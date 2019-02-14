Regaip Kandili ne zaman? 2019 dini günler takvimi
Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. Peki, bu yıl Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Regaip Kandili'nin bu yıl ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Lütuf ve ihsan dolu gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar bol bol dua edecek ve Allah'a ellerini açacak. Peki, Regaip Kandili ne zaman?
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma’dır.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan “ haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle