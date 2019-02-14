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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 22:32, Son Güncelleme:

Regaip Kandili ne zaman? 2019 dini günler takvimi

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Regaip Kandili ne zaman? 2019 dini günler takvimi

Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli oldu. Peki, bu yıl Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?

Regaip Kandili'nin bu yıl ne zaman eda edileceği, tüm İslam camiasının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Lütuf ve ihsan dolu gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde vatandaşlar bol bol dua edecek ve Allah'a ellerini açacak. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma’dır.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır. Regaip kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadırlar.Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36) Hz. Peygamber’in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan “ haram ayların, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır.

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