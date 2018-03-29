RefÃ¼jÃ¼ aÅŸan otomobil dehÅŸet saÃ§tÄ±! 3 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

Kaza, bugÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, UÅŸak- Ä°zmir karayolu Ã‡Ä±narcÄ±k kÃ¶yÃ¼ rampasÄ±nda meydana geldi. Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ Ramazan Loyan (41), yÃ¶netimindeki 16 BK 834 plakalÄ± otomobil, ÅŸiddetli yaÄŸmurda iddiaya gÃ¶re, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, refÃ¼jÃ¼ aÅŸarak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip, Ã¶nceÂ UÅŸak yÃ¶nÃ¼ne giden Zafer Kozan'Ä±n (27) kullandÄ±ÄŸÄ± 26 RC 502 plakalÄ± otomobile ardÄ±ndan aynÄ± istikamete giden NazÄ±m Boytok'un kullandÄ±ÄŸÄ± 35 GE 5225 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Kazada hurdaya dÃ¶nen otomobildeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Loyan ile yanÄ±ndaki Hikmet Ã–zkerem (35) yaralandÄ±. Otomobildeki diÄŸer yolcular Nazmi KaydÄ±rak (38) ve LÃ¼tfi Karaduman (66) hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gÃ¶nderildi. AynÄ± otomobildeki Hikmet Ã–zkerem aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â UÅŸak EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¶ldÃ¼. Kazada, diÄŸer iki otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. YaralÄ±lar hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. Olay yerinde trafik polisi ve jandarma ekiplerinin inceleme yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cesetler UÅŸak Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. JandarmanÄ±n kazayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.