Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Refüjü aÅŸan otomobil dehÅŸet saçtÄ±! 3 ölü, 3 yaralÄ±

    RefÃ¼jÃ¼ aÅŸan otomobil dehÅŸet saÃ§tÄ±! 3 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

    DHAÂ
    29.03.2018 - 17:16 | Son GÃ¼ncelleme:

    UÅŸak'ta, refÃ¼jÃ¼ aÅŸarak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§en otomobilinÂ iki otomobille karÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±.

    Kaza, bugÃ¼n saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda, UÅŸak- Ä°zmir karayolu Ã‡Ä±narcÄ±k kÃ¶yÃ¼ rampasÄ±nda meydana geldi. Ä°zmir yÃ¶nÃ¼ne gidenÂ Ramazan Loyan (41), yÃ¶netimindeki 16 BK 834 plakalÄ± otomobil, ÅŸiddetli yaÄŸmurda iddiaya gÃ¶re, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, refÃ¼jÃ¼ aÅŸarak karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip, Ã¶nceÂ UÅŸak yÃ¶nÃ¼ne giden Zafer Kozan'Ä±n (27) kullandÄ±ÄŸÄ± 26 RC 502 plakalÄ± otomobile ardÄ±ndan aynÄ± istikamete giden NazÄ±m Boytok'un kullandÄ±ÄŸÄ± 35 GE 5225 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Kazada hurdaya dÃ¶nen otomobildeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Loyan ile yanÄ±ndaki Hikmet Ã–zkerem (35) yaralandÄ±. Otomobildeki diÄŸer yolcular Nazmi KaydÄ±rak (38) ve LÃ¼tfi Karaduman (66) hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gÃ¶nderildi. AynÄ± otomobildeki Hikmet Ã–zkerem aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â UÅŸak EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde Ã¶ldÃ¼. Kazada, diÄŸer iki otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri de hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. YaralÄ±lar hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±. Olay yerinde trafik polisi ve jandarma ekiplerinin inceleme yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cesetler UÅŸak Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. JandarmanÄ±n kazayla ilgili soruÅŸturmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

    RefÃ¼jÃ¼ aÅŸan otomobil dehÅŸet saÃ§tÄ± 3 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

    Etiketler: refÃ¼j , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri