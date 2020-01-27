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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

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Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, refüje çarptıktan sonra devrildi. Yaralanan kamyon sürücüsü ile arkadaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir-Ankara Çevreyolu'nda meydana geldi. Ercan Kuşçu'nun yönetimindeki 44 VT 044 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyon, refüje çarptıktan sonra devrilip yan yattı. Sürücü Kuşçu ile yanında bulunan arkadaşı Erdinç Karanfil, çevredekiler tarafından kamyondan yaralı halde çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

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