Reform Eylem Grubu bugün toplanıyor
5. Reform Eylem Grubu Toplantısı (REG) bugün Adalet Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin REG Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nda düzenlenmişti. Ankara Hâkimevi’nde yapılacak toplantıya, ev sahibi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak.
Toplantıda terör tanımı da ele alınacak. Adalet Bakanı Gül Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edecektir. Terör tanımı konusunda, hak ve özgürlükleri koruyan ancak terörle mücadelede zafiyete yol açmayacak alternatifler üzerinde çalışıldı. Toplantıda bu konuda da masaya yatırılacak.”
TSK’DA BAŞÖRTÜSÜ YORUMU
Bu arada Gül gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, Danıştay Savcısı’nın iptal görüşüyle başlayan, TSK’da başörtüsü tartışması için şunları söyledi:
“Danıştay’ın özgürlükçü yaklaşımı var. 2019’da hâlâ insanın kafasındaki örtü ile yaşam tarzları ile uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir. Çağdaş özgürlükçü bir yaklaşıma doğru önemli adımlar atmış bir ülkedir Türkiye. Hem Anayasa Mahkemesi hem Danıştay hem Yargıtay başörtüsünü bir özgürlük olarak görmektedir.”
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