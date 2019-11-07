Reform 2023’e kadar sürecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriReform 2023’e kadar sürecek
GeriGündem Reform 2023’e kadar sürecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turan YILMAZ/ANKARA  
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Reform 2023’e kadar sürecek

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
Reform 2023’e kadar sürecek

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna yönelik paketlerin 2023’e kadar süreceğini belirterek, “Bunların hepsi adım adım  bardağı dolduracak. Günün sonunda yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak” dedi.

Gül, dün Meclis’te gazetecilere şöyle konuştu:

SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL

“Yargıya güven hususundaki sorunlar nelerdir, bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu sihirli bir değnek de değil. Bir kısmı da ocak ayında yürürlüğe girecek zaten, seri yargılama, basit yargılama gibi.. Bunlar adım adım faaliyete geçtikçe yargıya güven artacak. Bunların hepsi adım adım bardağı dolduracak. Günün sonunda bütün reformlar bittiğinde, bu iki-üç paketle bitmeyecek, 2023’e kadar sürecek. Hemen hazır olanlar var, daha olgunlaşması gerekenler var, sonuçta yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak.”

‘ÇOCUK GELİN’ PAKETTE YOK

Bakanlık kaynakları ise kamuoyunda ‘çocuk gelin’ diye bilinen küçük yaşta evlendirilenlerle ilgili herhangi bir düzenlemenin, üzerinde çalıştıkları paketlerde yer almadığı bilgisini verdiler. Bu konunun infaz düzenlemesi içinde gelip gelmeyeceği sorularına karşılık bakanlık kaynakları, “İnfazla ilgili bir çalışmamız yok, o partiler arasındaki uzlaşmanın konusu, biz daha sonra bakacağız” dediler. 

SAHİPSİZ HAYVANLAR DA KAPSAMDA

Bakanlık kaynakları, hayvan hakları konusunda çalışılan düzenlemeye ilişkin de şu bilgileri verdi: “Bakanlık olarak biz daha önce hazırladığımız tasarıda hayvanlara karşı eylemleri cana karşı suçlar kapsamına almıştık, aynı şekilde sahipsiz hayvanlara yönelik eylemler cezaya konu olmuyordu, biz bunun da cezaya konu olmasını istemiştik. Cezaların arttırılması önerimiz de olmuştu, biz yine aynı noktadayız. Zaten mahkemelerden de bu konuda bazı cezalar çıktı, sonuçta bir duyarlılık, farkındalık da oluştu.”

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
turanyilmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle