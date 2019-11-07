Reform 2023’e kadar sürecek
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna yönelik paketlerin 2023’e kadar süreceğini belirterek, “Bunların hepsi adım adım bardağı dolduracak. Günün sonunda yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak” dedi.
Gül, dün Meclis’te gazetecilere şöyle konuştu:
SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL
“Yargıya güven hususundaki sorunlar nelerdir, bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu sihirli bir değnek de değil. Bir kısmı da ocak ayında yürürlüğe girecek zaten, seri yargılama, basit yargılama gibi.. Bunlar adım adım faaliyete geçtikçe yargıya güven artacak. Bunların hepsi adım adım bardağı dolduracak. Günün sonunda bütün reformlar bittiğinde, bu iki-üç paketle bitmeyecek, 2023’e kadar sürecek. Hemen hazır olanlar var, daha olgunlaşması gerekenler var, sonuçta yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak.”
‘ÇOCUK GELİN’ PAKETTE YOK
Bakanlık kaynakları ise kamuoyunda ‘çocuk gelin’ diye bilinen küçük yaşta evlendirilenlerle ilgili herhangi bir düzenlemenin, üzerinde çalıştıkları paketlerde yer almadığı bilgisini verdiler. Bu konunun infaz düzenlemesi içinde gelip gelmeyeceği sorularına karşılık bakanlık kaynakları, “İnfazla ilgili bir çalışmamız yok, o partiler arasındaki uzlaşmanın konusu, biz daha sonra bakacağız” dediler.
SAHİPSİZ HAYVANLAR DA KAPSAMDA
Bakanlık kaynakları, hayvan hakları konusunda çalışılan düzenlemeye ilişkin de şu bilgileri verdi: “Bakanlık olarak biz daha önce hazırladığımız tasarıda hayvanlara karşı eylemleri cana karşı suçlar kapsamına almıştık, aynı şekilde sahipsiz hayvanlara yönelik eylemler cezaya konu olmuyordu, biz bunun da cezaya konu olmasını istemiştik. Cezaların arttırılması önerimiz de olmuştu, biz yine aynı noktadayız. Zaten mahkemelerden de bu konuda bazı cezalar çıktı, sonuçta bir duyarlılık, farkındalık da oluştu.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle