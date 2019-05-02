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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Refah seviyesini arttırmadan durmak dinlenmek haram’

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‘Refah seviyesini arttırmadan durmak dinlenmek haram’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisi haline getirmeden, vatandaşımızın refah seviyesini arttırmadan bize durmak, dinlenmek haramdır” dedi. Cumhurbaşkanlığı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi:

SON 10 YILDIR ANLAMINA UYGUN

“Ülkemizdeki işçi sayısının yüzde 1’ini bile temsil etmeyen kimi marjinal yapıların işçilerin adına ahkam keserek işçilerin huzurunu bozmasının önüne geçtik. Artık işçilerimizin arkasına sığınamıyorlar. Bizim işçilerimiz vatanına, milletine, değerlerine saygılı tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi gerektiğinde canını vermekten sakınmayan kardeşlerimizdir. İşçilerimizin alın terini kendi ideolojik istismarlarına karşı dimdik durarak bozduk. Son 10 yıldır ülkemizdeki tüm işçi konfederasyonlarımızla, sendikalarımızla, diğer işçi kardeşlerimizle hep birlikte 1 Mayıs’ı anlamına uygun olarak kutluyoruz. Kavga, gürültü, şu, bu neredeyse hiç yok. İETT’de işçi olarak hayata başlamış Cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Bu bakımdan 1 Mayıs’ı kendi özel günüm olarak görüyorum.

ADALET YOKSA ZULÜM VARDIR

Bizde neredeyse bin yıllık bir birikim söz konusudur. İş olmazsa işveren olmaz. İşçi olmazsa da iş olmaz. İş, işveren ve işçi arasındaki bu birbirinin içine geçmiş ilişkiyi dikkate almayan yaklaşımlardan hayırlı bir gelişme çıkmaz. Kalkınmayı toplumun tüm kesimlerinin orantılı gelişmesi olarak görüyoruz. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Zulüm ise bizim inancımızda küfre eşdeğerdir.

Sosyal barışı Batı çatışma üzerinden, biz ise uzlaşmaya dayalı olarak inşa etmeyi esas alırız. Her alanda olduğu gibi emek konusunda da adaletin tesisi için çalıştık, mücadele ettik. Üretim ile alın terini, sermaye ile emeği birbirinden ayırmıyoruz.

28 ŞUBAT KAFASI

31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın işiyle aşıyla oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Bu tür ayrımcılığı meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Bu kafa 28 Şubat kafasıdır. Birileri bu kafayı hortlatmaya çalışıyor. Biz hiçbir sendikaya kendi arka bahçemiz olarak bakmadığımız gibi kimsenin de sendikaları arka bahçesi haline getirmesine müsaade etmeyiz.

ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 145 ARTTIRDIK

Asgari ücreti nominal olarak yaklaşık yüzde 1000 reel olarak yüzde 145 yakın oranda arttırdık. Kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi unutmazsak kimse bize diz çöktüremez, teslim alamaz. Gerektiğinde hep birlikte kol kola girip 82 milyon olarak birlikte yürüme iradesini ortaya koyabilmeliyiz. Türkiye’nin 2023 hedefleri böyle bir ehemmiyete sahiptir. Ne zaman ülke ve millet olarak bu hedeflerimizi ilan ettik, ulaşma kararlılığını ortaya koyduysak o günden beri başımız beladan kurtulmuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin dünyanın en büyük 10 büyük ekonomisi haline getirmeden, vatandaşımızın refah seviyesini arttırmadan bize durmak, dinlenmek haramdır.” m ANKARA170 işçi katıldı
m Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeniyle çeşitli meslek dallarından yaklaşık 170 işçiye Cumhurbaşkanlığı’nda yemek verdi. Yemeğe katılan işçiler arasında; Rize’de yemek yerken fenalaşan köpeğe kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndüren Ömer Yılmaz, temizlik yaptığı sırada bulduğu para ve altı dolu çantayı polise teslim eden Düzce Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak görev yapan Engin Verep, Şanlıurfa’da zihinsel ve bedensel engelli kızı binsin diye özel tasarım bisiklet yapan 5 çocuk babası Fevzi Beyunca da vardı.

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