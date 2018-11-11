Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?
İslam alemi için büyük önem taşıyan aylardan birisi olan rebiülevvel ayı 9 Kasım'da idrak edilmeye başladı. Kameri aylarının üçüncüsü olan rebiülevvel ayının ne zaman biteceğini merak eden pek çok vatandaş, bir yandan da Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Peki, Rebiülevvel ayı ne zaman bitecek? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayı, içinde Mevlid Kandili'ni de barındıran önemli bir ay olarak dikkat çekiyor. İşte, Rebiülevvel ayı hakkında merak edilen detaylar...
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 9 Kasım'da başladı ve 8 Aralık'ta son bulacak. Bu tarihten sonra ise Rebiülahir ayı idrak edilmeye başlanacak.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63)
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