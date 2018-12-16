Rayların yüzde 56’sında sinyalizasyon yok

ANKARA’da yaşanan facianın ardından gözler demiryollarındaki sinyalizasyon sistemlerine çevrilirken, TCDD’nin son yayınladığı faaliyet raporunda çarpıcı istatistikler ortaya çıktı. Sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgilerin verildiği rapora göre, tren hatlarının elektrifikasyon (hattın elektrikli hatta dönüştürülmesi) ile sinyalizasyon çalışmaları için 3.5 milyar TL’lik kaynak gerekirken, 2017 yılında yalnızca 278 milyon TL kaynak ayrıldı. Türkiye’de 1213 kilometre YHT, 11 bin 395 kilometre de konvansiyonel hat olmak üzere toplam 12 bin 608 kilometrelik tren hattı bulunuyor. Bugüne kadar yalnızca 5 bin 534 kilometrelik bölümde (yüzde 44) sinyalizasyon çalışması tamamlanabildi.

2017 yılında sinyalizasyon çalışması yapılan hat uzunluğu 72 kilometrede kaldı.

HAT GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

İstanbul’da yerel seçimlerden önce açılması planlanan Gebze-Halkalı banliyösü de sinyalizasyon çalışması bitmeyen hatlardan biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Sinyalizasyon olmazsa olmazımız değil” derken, bakanlığın ‘Ulaşan ve Erişen Türkiye’ raporunda sinyalizasyon sisteminin, güvenli taşımacılığı sağlamak için gerekli olduğu vurgulandı. Bakanlığın 2017 yılında hazırladığı raporda hat güvenliği için sinyalizasyon sisteminin önemine dikkat çekiliyor.

RAPORDA 2023 HEDEFİ

Ulaşan ve Erişen Türkiye raporunda, “Demiryolu hatlarında elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının hat kapasitesini arttırmak, işletme maliyetini düşürmek, karbon salımını azaltmak, güvenli taşımacılığı sağlamak, ulaşımda elektrik enerjisini kullanarak dışa bağımlılığı azaltmak, zaman ve personel tasarrufu sağlamak amacıyla” yapıldığı belirtildi. Aynı raporda, tüm hatların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Hedefimiz 2023’e giderken bütün hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getirmek, böylece demiryolu sektöründen elde ettiğimiz işletme verimliliğini azami seviyeye çıkarmak” ifadesi kullanıldı.

1970’LERDEN BERİ VAR

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, Hürriyet’e şunları söyledi: “Türkiye’de son birkaç yıldır sinyalizasyon çalışması yapıldığı ve sinyalizasyon olmadan da bu hatların çalışabileceği ifade ediliyor. Bu tamamen yanlış. Bakan Bey, kendisine bu yanlış bilgileri verenleri derhal görevden almalı. Türkiye’de sinyalizasyon sistemi 1970’li yıllardan itibaren var. YHT hatlarının bulunmadığı yerlerde sinyalizasyon yok, ama oralarda oturmuş bir sistem, Trafiğin Merkezden İdaresi sistemi var. Ama yine de bu sistem de eskide kaldı. Artık tren sayıları, seferleri arttı. Teknoloji değişti. Bir an önce tüm hatların sinyalizasyona geçirilmesi gerekir.”