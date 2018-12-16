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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Rayların yüzde 56’sında sinyalizasyon yok

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Rayların yüzde 56’sında sinyalizasyon yok

Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ortaya çıkan demiryollarındaki sinyalizasyon eksikliği, TCDD’nin 2017 faaliyet raporunda da yer aldı. Rapora göre Türkiye’deki konvansiyonel ve yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının uzunluğu 12 bin 608 kilometreyi bulurken, bugüne kadar bunların yalnızca yüzde 44’ünün sinyalizasyon sistemi tamamlanabildi.

ANKARA’da yaşanan facianın ardından gözler demiryollarındaki sinyalizasyon sistemlerine çevrilirken, TCDD’nin son yayınladığı faaliyet raporunda çarpıcı istatistikler ortaya çıktı. Sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgilerin verildiği rapora göre, tren hatlarının elektrifikasyon (hattın elektrikli hatta dönüştürülmesi) ile sinyalizasyon çalışmaları için 3.5 milyar TL’lik kaynak gerekirken, 2017 yılında yalnızca 278 milyon TL kaynak ayrıldı. Türkiye’de 1213 kilometre YHT, 11 bin 395 kilometre de konvansiyonel hat olmak üzere toplam 12 bin 608 kilometrelik tren hattı bulunuyor. Bugüne kadar yalnızca 5 bin 534 kilometrelik bölümde (yüzde 44) sinyalizasyon çalışması tamamlanabildi.

2017 yılında sinyalizasyon çalışması yapılan hat uzunluğu 72 kilometrede kaldı.

HAT GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ

İstanbul’da yerel seçimlerden önce açılması planlanan Gebze-Halkalı banliyösü de sinyalizasyon çalışması bitmeyen hatlardan biri. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Sinyalizasyon olmazsa olmazımız değil” derken, bakanlığın ‘Ulaşan ve Erişen Türkiye’ raporunda sinyalizasyon sisteminin, güvenli taşımacılığı sağlamak için gerekli olduğu vurgulandı. Bakanlığın 2017 yılında hazırladığı raporda hat güvenliği için sinyalizasyon sisteminin önemine dikkat çekiliyor.

RAPORDA 2023 HEDEFİ

Ulaşan ve Erişen Türkiye raporunda, “Demiryolu hatlarında elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının hat kapasitesini arttırmak, işletme maliyetini düşürmek, karbon salımını azaltmak, güvenli taşımacılığı sağlamak, ulaşımda elektrik enerjisini kullanarak dışa bağımlılığı azaltmak, zaman ve personel tasarrufu sağlamak amacıyla” yapıldığı belirtildi. Aynı raporda, tüm hatların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, “Hedefimiz 2023’e giderken bütün hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getirmek, böylece demiryolu sektöründen elde ettiğimiz işletme verimliliğini azami seviyeye çıkarmak” ifadesi kullanıldı.

1970’LERDEN BERİ VAR

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Hasan Bektaş, Hürriyet’e şunları söyledi: “Türkiye’de son birkaç yıldır sinyalizasyon çalışması yapıldığı ve sinyalizasyon olmadan da bu hatların çalışabileceği ifade ediliyor. Bu tamamen yanlış. Bakan Bey, kendisine bu yanlış bilgileri verenleri derhal görevden almalı. Türkiye’de sinyalizasyon sistemi 1970’li yıllardan itibaren var. YHT hatlarının bulunmadığı yerlerde sinyalizasyon yok, ama oralarda oturmuş bir sistem, Trafiğin Merkezden İdaresi sistemi var. Ama yine de bu sistem de eskide kaldı. Artık tren sayıları, seferleri arttı. Teknoloji değişti. Bir an önce tüm hatların sinyalizasyona geçirilmesi gerekir.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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