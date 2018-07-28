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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL / Fotoğraf: Anıl UÇAN
28.07.2018 - 22:19, Son Güncelleme:

Rayların altından tarih çıktı

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Rayların altından tarih çıktı

110 yıllık Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında peronların olduğu kısımda ve rayların altında erken ve geç Bizans dönemine ait arkeolojik buluntular çıktı. Rayların altındaki tarihi bulguların eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor.

2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nda bir süre önce arkeolojik kazılara başlandı. Haydarpaşa Köprüsü’nün yıkılmasının ardından başlayan kazılar, peronların olduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi çevresinde başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü’nce yürütülüyor. Rayların altında sürdürülen arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam ediyor. Kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi. Rayların altındaki tarihin eski liman şehrine ait olduğu değerlendiriliyor. Sadece rayların altında degil, 300 dönümlük bir alan içinde farklı noktalarda buluntular olduğu kaydedildi.

Rayların altından tarih çıktı


YIL SONU TAMAM

Tren yolculuklarının simgesi, 1908’den bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı’nda geri sayım da başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi beklenen garın çatısı başta olmak üzere pek çok bölümünde restorasyon çalışmaları sürüyor. Haydarpaşa Garı’nın restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürüyor. Birinci etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. İkinci etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan diğer bölümler, ahşap işleri, sonradan olan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımların yapılması ve elektrik ısıtma ve su tesisatının yapım işleri sürüyor. 2015 yılında başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, yıl sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin tüm bölümlerinin açılacağı bildirildi.

Rayların altından tarih çıktı

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