‘Raydan çıkan şey YSK kararı ile raya alındı’
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK’nın kararını şöyle değerlendirdi:
“Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir seçim yürütmek çok zor olurdu. Kanun tamamen dümdüz edilmiş, yok sayılmış ve o kanunun yerine kendileri kanun ihdas etmişler. Sonraki dönemlerde bunlara bakarak başkaları da daha büyüğünü yapabilirdi. Kimse de kontrol edemezdi çünkü buna bir kere vize verdiğinizde öbürlerini engelleyemezsiniz. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden daha çok bu işin tekrar raya alınması beni sevindirmiştir.”
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