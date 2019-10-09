Resulayn ve Tel Abyad Suriye operasyonu içerisinde vatandaşların nerede olduğunu merakla araştırdığı yerler arasında bulunuyor. Barış Harekatı operasyonu içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan Rasulayn ve Tel Abyad, harita üzerinde ise tam olarak sınırda yer alıyor. İşte, Rasulayn ve Tel Abyad nerede sorusunun cevabı

RESULAYN NEREDE?

Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.

Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.

Rasüleyn'da 100'den fazla Kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.

TEL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan ve idari olarak Rakka Valiliği'ne ait Suriye şehridir. Kürt, Arap, Ermeni ve Türkmen'lerden oluşan 200.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Osmanlı döneminde Şanlıurfa ilinin Akçakale ilçesiyle aynı idi.