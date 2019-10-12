Rasulayn nerede?
Rasulayn nerede sorusu, Türkiye'nin sınır ötesi harekatını takip eden birçok vatandaşın internette araştırdığı konu oldu. Tel Abyad harita üzerinde Akçakale'nin karşısında yer alırken, Resulayn ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin hemen sınırında yer alıyor. İşte, Rasulayn nerede sorusunun haritalı anlatımı.
Resulayn, TSK tarafından düzenlenen 'Barış Pınarı' operasyonu içerisinde vatandaşların nerede olduğunu merakla araştırdığı bölgeler arasında yer alıyor. Barış Pınarı harekatı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan Rasulayn harita üzerinde ise tam olarak ülke sınırımızda yer alıyor. İşte, Rasulayn nerede sorusunun cevabı
Bölgeden gelen son dakika haberi;
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat’ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı" ifadesi ile operasyondaki son durumu paylaştı.
RESULAYN NEREDE?
Rasüleyn idari olarak Hasiçi Valiliğine ait bir Suriye şehridir. Rasüleyn, 360m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.
Sasaniler şehri tekrar oluşturmadan önce 578 ve 580 yılında iki kez yok olmuştur. Kent, sakinleri tarafından terk edildi ve şehrin parçaları 640 yılında Araplar tarafından düşürüldü. Bizanslılar 942 yılında şehre baskın düzenledi. 14. yüzyıl sonunda Timur tarafından yağmalandı.
Kentte piskoposluk ve birçok manastır vardı. Kent, ayrıca iki cami ve bir Doğu Suriye kilisesi ve çok sayıda okul, hamam, ve bahçeler içeriyordu.
Rasüleyn'da 100'den fazla Kaplıca bulunmaktadır. En ünlü kaplıcası olan Nab'a el-Kebrit, kalsiyum lityum ve hatta radyum gibi her şeyi içeren çok yüksek mineral içerikli bir kaplıcadır.
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