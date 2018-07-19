Raşitizim nedir? Raşitizim belirtileri ve tedavisi
Raşitizm genellikle D vitamini eksikliği nedeniyle oluşan ve çoğunlukla 6-18 aylık çocuklarda görülen bir kemik hastalığıdır. Güneş ışınlarından yeterince yararlanamayan ve kötü beslenen çocuklarda rastlanan bu hastalığa günümüzde ender rastlanıyor. Peki, raşitizim nedir? Raşitizim belirtileri neler?
19. yüzyıl başlarında Kuzey Avrupa ülkelerinde doğan çocukların yaklaşık %90'ının 4 yaşına gelmeden ölmelerine yol açan raşitizmin, önlenmesi için annelerin ve bebeklerin yeterli D vitamini almaları gerekiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında raşitizm hakkında merak edilen detaylar...
Hastalığın Oluşumu: Çocukluk çağında sıklıkla Vitamin D eksikliği ile ortaya çıkan kemiğin yumuşaması ve zayıflaması ile karakterize bir hastalıktır. Vitamin D sindirim sistemimizden kalsiyum ve fosforun emilmesini sağlar. Yeterli kalsiyum ve fosfor ise kemik yapımında, kemiğin güçlenmesinde ve dişlerimizin oluşumunda kullanılır. D Vitamini en fazla güneş ışınlarından elde ederiz. Bu nedenle güneşe az maruz kalanlar, cilt rengi koyu olanlar, besinlerle kalsiyum ve fosfor yeterli almayanlar ve güneşi mevsimsel olarak az ortaya çıktığı kuzey ülkelerinde yaşamak raşitizm için risk oluştur. Ayrıca gebelik döneminde D vitamin eksikliği olan annenin bebeği olmakta risk yaratmaktadır
Şikayetler: Bacaklarda eğrilik (yürüme dönemindeki çocuklarda), ön fontanel (bıngıldak) geniş olması ya da kapanmasında gecikme dişlerin beklenen zamanda çıkmaması, kemiklerde kolay kırılmalar, büyüme geriliği, kas güçsüzlüğü ve bacak sırt ağrıları gibi şikayetler oluşturabilir.
Bulgular: Daha çok kemik ve diş bulguları dikkat çekecektir. Özellikle yürüme döneminde bacak eğriliği, el bileklerinde ağrısız şişlikler, diş çıkarmada gecikme ve ön fontanel kapanmasında gecikme sık dikkat çeken bulgulardır.
Ne zaman Doktora Başvurmalıyım?: Yukarda anlatılan şikayet ve bulgular çocuğunuzda görülmesi halinde doktorunuza başvurunuz.
Tanı İçin ne yapılır?: Doktorunuz güneşe ne kadar maruz kaldığınızı, d vitamin damlalarını kullanım şeklinizi soracaktır. Raşitizm tanısına yönelik kan tahlilleri ve röntgen filmleri isteyecektir.
Tedavi: Raşitizm sıklıkla D vitamin eksikliğinden kaynaklandığından doktorunuz tarafından belirtilen dozlarda vitamin D (genellikle damla formunda) kullanılması ve kalsiyum takviyesi ile hastalık düzelir.
Tedavi Sonrası Dikkat edilecek Hususlar: Raşitizimden korunmak için gün ortasına yakın dönemlerde 10-15 dakika güneşlenmek yeterli olacaktır. Kış dönemlerinde ve güneş almayan yerlerde yaşayanlarda bu güneşlenme yeterli olmayacaktır. Ayrıca Sıcak mevsimlerde küçük çocukların direkt güneş ışınlarına maruz kalmasında güneş yanıkları açısından dikkat edilmelidir.
Çocuğunuzun günlük beslenmesinde doğal besinsel D vitamin takviyesi olarak balık, balık yağı, yumurta gibi ürünler yer alabilir. Kemiğin yapı taşı olan fosfor ve kalsiyumda süt ürünlerinden alabilirler. Gebelik döneminde yeterli güneşlenmek ve vitamin D takviyesi doğacak çocuğun erken dönemlerde D vitamin eksikliği yaşamasını engelleyebilir.
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