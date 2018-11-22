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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.11.2018 - 14:46, Son Güncelleme:

Rapunzel hastalığına yakalandı! Midesinden çıkanlar şoke etti…

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Rapunzel hastalığına yakalandı! Midesinden çıkanlar şoke etti…

Saçlarını ve çevresindeki küçük cisimleri yutan 11 yaşındaki Rapunzel hastası Libyalı Dua Abdrabba’nın ameliyatla midesindeki saç kılı, plastik, metal, iğne gibi cisimler alındı. Sürekli kusmasından ve yemek yiyememesinden durumu anlaşılan Dua'nın ince bağırsaklarının da tıkandığı belirlendi.

Libya’da yaşayan 11 yaşındaki Dua Abdrabba’da birkaç yıl önce Rett Sendromu’na bağlı Rapunzel hastalığı gelişti. Saçlarını ve yakınındaki her türlü cismi istemsiz bir şekilde yemeye başlayan Dua, rahatsızlanmasına rağmen yemeye devam etti. Küçük kız, hastalığının ilerleyen evresinde ise kusmaya ve yemek yiyememeye başladı. 

Türkiye’ye gelen aile, bu rahatsızlık üzerine kızlarını İzmir’deki bir hastaneye götürdü. Küçük kız hemen tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal tarafından ortak takip edilen Dua’nın çekilen tomografisinde midesinde bir kitle tespit edildi.

AMELİYAT SONRASI YİYEBİLİR DİYE KESİLDİ

Beslenmesi bozulan, kusmaları kesilmeyen kız için acil ameliyat kararı verildi. Dr. Çatal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastadan mide şeklini almış içerisinde kıl, iplik ve iğnelerin yer aldığı bir kitle çıkartıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Dua serviste tedavi altına alındı. Servise alınan Dua’nın saçları da önlem amacıyla kısacık kesildi. Annesi Hamedah Abdrabba, kızını sağlığına kavuşturan Türk doktorlarına teşekkür etti.

TOMOGRAFİDE ORTAYA ÇIKTI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Karın ağrısı ile başlayan, zeka geriliği olan çocuklarda saç, yabancı cisim, kağıt ve çöp yeme sonucu mideyi kaplayan kitleler oluşabiliyor. Bu küçük hastamız da benzer şikayetlerle hastanemize başvurdu. Çekilen tomografi filminde midesinde yabancı cisim olduğunu fark ettik" dedi.

Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz ise hastanın Rett Sendromu’na bağlı Rapunzel hastalığına yakalandığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu rahatsızlık saç yeme hastalığına (trikofaji) yol açıyor. Rapunzel hastası çocuklar sürekli bir şeyler yemeye çalışır. Saçını, çevresindeki şeyleri yemeye çalışır. Yedikleri maddeler midede birikir. Mideyi tıkadıkça normal beslenmesi bozulmaya başlar. Bulantı ve kusma atakları, kilo kaybı, iştahsızlık oluşur. Yediği tüm materyaller, mide içeriğinin tamamını kaplar ve mide şeklini alır. Ameliyat sonrasında hastanın midesinden mide şeklini alan bir materyal çıkarttık. Tabii çocuğu korumazsak hastalık tekrarlar. Hekimlerin yanı sıra ailenin farkındalığını artırmak önemli. Çocuğun etrafında yünlü, tüylü, küçük objeler bırakılmaması gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK UYANIK VE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR'

Küçük hastanın saç kılı, plastik, metal, iğne gibi materyalleri yuttuğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çatal şunları söyledi:

"Bu rahatsızlıklara sahip çocukların anne ve babalarına çok büyük görev düşüyor. Bu çocukların 7/24 takip edilmesi gerekiyor. Çok uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Küçük hastamız sağlıklı, şifa buldu."

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