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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan BOZBEY/ DHA
20.02.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Raporlu fabrika işçisi evinde ölü bulundu

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Raporlu fabrika işçisi evinde ölü bulundu

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için raporlu olan Ahmet Yavuz (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Orhangazi'deki bir yat fabrikasında işçi olarak çalışan Ahmet Yavuz’un, bir süre önce geçirdiği iş kazası nedeniyle bacağı kırıldı. Raporlu olan ve yalnız yaşayan Ahmet Yavuz'dan haber alamayan yakınları, dün sabah Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Işık Apartmanı'ndaki evine geldi. Yavuz’u yerde hareketsiz halde bulan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz’un cenazesi evde yapılan ilk incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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