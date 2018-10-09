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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.10.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Raporlara rağmen sanıklar serbest

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Raporlara rağmen sanıklar serbest

Esenyurt’ta üniversite öğrencisi Tuğçe K. 31 Ağustos 2017 akşamı eski erkek arkadaşı Burak C. ile bir bara gitti.

İddiaya göre eski sevgilisi genç kızın içkisine uyuşturucu hap attı. Tuğçe K. uyuşturucunun etkisiyle kötü olunca evine gitmek istedi ancak Burak C. “Bu halde eve gidemezsin, bize gel” deyince Tuğçe K. eski erkek arkadaşının evine gitti.

İddiaya göre Burak C. ve iki arkadaşı sabaha kadar Tuğçe K.’yı dövüp tecavüz etti. Gözaltına alınan ve Tuğçe K. ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen üç şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Gül Erdoğmuş davaya katılma talebinde bulundu ve “Sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz” dedi.

Derneğin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle talebi reddeden mahkeme sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Basın açıklaması yapan avukat Erdoğmuş, “Dosyada mevcut darp raporu ve kanda tespit edilen uyuşturucu maddesi olmasına rağmen bu iki rapor soruşturma aşamasına yetişmediği için 3 sanık hâlâ tutuksuz yargılanıyor” dedi.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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