Raporlara rağmen sanıklar serbest
Esenyurt’ta üniversite öğrencisi Tuğçe K. 31 Ağustos 2017 akşamı eski erkek arkadaşı Burak C. ile bir bara gitti.
İddiaya göre eski sevgilisi genç kızın içkisine uyuşturucu hap attı. Tuğçe K. uyuşturucunun etkisiyle kötü olunca evine gitmek istedi ancak Burak C. “Bu halde eve gidemezsin, bize gel” deyince Tuğçe K. eski erkek arkadaşının evine gitti.
İddiaya göre Burak C. ve iki arkadaşı sabaha kadar Tuğçe K.’yı dövüp tecavüz etti. Gözaltına alınan ve Tuğçe K. ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen üç şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 şüpheli hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak üzere ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Bakırköy 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatı Gül Erdoğmuş davaya katılma talebinde bulundu ve “Sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep ediyoruz” dedi.
Derneğin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle talebi reddeden mahkeme sanıkların yurtdışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Basın açıklaması yapan avukat Erdoğmuş, “Dosyada mevcut darp raporu ve kanda tespit edilen uyuşturucu maddesi olmasına rağmen bu iki rapor soruşturma aşamasına yetişmediği için 3 sanık hâlâ tutuksuz yargılanıyor” dedi.
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